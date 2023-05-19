Общество

Карьера или семья – обсудили в Лунинце

19.05.2023
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В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста и социальной поддержки населения Лунинецкого ТЦСОН в рамках республиканской акции «Моя семья – моя страна» был проведен круглый стол «Современная женщина: карьера или семья?».

В работе круглого стола приняли участие специалисты и получатели услуг отделения, руководитель по патриотическому воспитанию СШ №1 г.Лунинца, психолог Лунинецкого районного ЦГиЭ. Предметом для обсуждения стала тема «Что же важнее: успешная карьера или счастливая семейная жизнь?».

Беседа прошла в обстановке душевной искренности. Участники мероприятия делились своими ситуациями и личным опытом. Мнения по данному вопросу были разными. Представитель СШ№1 выразил свою точку зрения о том, что добиваться всего нужно в жизни не вместо мужчины, а вместе с ним, сообща, а иногда и подставить мужу плечо, поддержать. А психолог ЦГиЭ подчеркнула, что успешная женщина управляется одновременно с несколькими делами: и в профессиональной, и семейной жизни.

В заключение мероприятия все пришли к единому мнению о том, что семья является непреходящей ценностью для развития каждого человека, играет важную роль в жизни государства, обеспечении общественной стабильности и прогресса.

Информация отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и социальной поддержки населения

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