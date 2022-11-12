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80 лет назад нацисты уничтожили деревню Ситницкий Двор Лунинецкого района с 482 мирными жителями

12.11.2022
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80 лет назад вместе с жителями была уничтожена деревня Ситницкий Двор в Лунинецком районе. Этот населенный пункт стал первым в районе, который сожгли фашисты.

482 мирных жителя остались навечно в памяти потомков. Памятный митинг-реквием современники организовали 12 ноября на братской могиле жертв фашизма, которая в рамках проекта «Сохраним историю!» недавно пополнилась информационной табличкой с qr-кодом.

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