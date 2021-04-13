80 тысяч деревьев высадили в Лунинецком районе во время “Недели леса”

80 тысяч деревьев высадили в Лунинецком районе в рамках “Недели леса”.

Как рассказала заместитель директора лесхоза по идеологической работе Елена Мерзлая, в общереспубликанской акции приняли участие 970 человек. К 490 работникам предприятия присоединились 280 школьников, 50 представителей общественных объединений и 150 – учреждений и организаций. Общими усилиями лесные культуры заложены на площади 120 гектаров.