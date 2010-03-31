2 апреля 2010 г. с 12 до 15 часов в г. Бресте состоится “прямая линия” Председателя Комитета государственного контроля Зенона Кузьмича ЛОМАТЯ с жителями Брестской области.

В ходе “прямой линии” вы можете задать руководителю главного контрольного органа страны вопросы о наиболее злободневных проблемах развития вашего региона, высказаться по поводу работы должностных лиц, деятельности контролирующих и надзорных органов в условиях действия Указа № 510 Главы государства, регламентирующего осуществление контроля.

Председатель Комитета госконтроля ждет от вас конструктивные предложения, направленные на выявление отрицательных тенденций в экономике региона, поиск дополнительных резервов и возможностей для социально-экономического развития области и страны в целом, повышения уровня жизни граждан. Под пристальным вниманием Комитета госконтроля – деятельность предприятий и организаций по разгрузке складских запасов и реализации отечественной продукции. Вы можете высказать свои идеи и предложения по вопросу продвижения белорусских товаров как внутри страны, так и за рубежом.

Сегодня Комитет государственного контроля отвечает за экономическую безопасность государства. Для главного контрольного ведомства одинаково важны как интересы государства, так и проблемы простого человека. Поэтому, каждый факт нарушений станет предметом тщательного разбирательства, а дельные предложения послужат основой для анализа.

Обратиться к Зенону Кузьмичу Ломатю и задать свой вопрос во время “прямой линии” можно по телефону в г. Бресте 208020 (с кодом города телефон 8 (0162) 208020)

Кроме того, письменные обращения, адресованные Председателю Комитета госконтроля З.К.Ломатю, можно до 2 апреля оставить в специальном почтовом ящике, установленном в Комитете государственного контроля Брестской области, или направить по адресу: 224005, г. Брест, Комитет государственного контроля Брестской области, ул. Мицкевича, 3.

Обращение Председателя

Комитета государственного контроля З.К.Ломатя

Уважаемые товарищи!

На днях нас в очередной раз соединит телефонная “прямая линия”, посредством которой жители Брестской области имеют возможность напрямую пообщаться с руководством Комитета госконтроля.

Польза от такого общения – обоюдная: с одной стороны, граждане, законные интересы которых ущемляются, после нашего вмешательства обретают желаемое, с другой стороны, Комитет получает от своих собеседников информацию для анализа, и даже для проверок.

На прежние “прямые линии” мне поступало огромное количество телефонных звонков. Было много обстоятельных предложений от людей неравнодушных, тех, кто не проходит мимо острых проблем, а главное – предлагает пути их решения.

Надеюсь, что и во время предстоящего общения вы выскажетесь по поводу наиболее актуальных аспектов социально-экономического положения вашего региона и страны в целом. Хотелось бы, чтобы на «прямой линии» были затронуты темы качества производимых товаров, продвижения отечественной продукции как за рубежом, так и внутри страны, привлечения инвестиций в экономику (в частности, ваши предложения по развитию Нарочанского края, Августовского канала, других рекреационных объектов). Полагаю также, что услышу ваши мнения по вопросам незаконной предпринимательской деятельности, теневого бизнеса, уклонения от уплаты налогов, сообщения о коррупции, злоупотреблениях, бесхозяйственности должностных лиц государственных органов и организаций, предприятий разных форм собственности.

Думаю, что вы не обойдете своим вниманием факты несоблюдения земельного и природоохранного законодательства, нарушения в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства, здравоохранения, образования, коммунального, торгового и бытового обслуживания населения.

Кроме того, учитывая, что в стране введены новые правила осуществления контрольной и надзорной деятельности, для нас будут весьма полезны ваши суждения о работе контролирующих и надзорных органов. Допускаю, что в этом деле не обойдется без критики, но конструктивная критика нам вовсе не повредит.

Итак, жду ваших звонков. Уверен, жители Брестской области не упустят случая позвонить на “прямую линию” Председателя Комитета государственного контроля и внести свои замечания и предложения по самому широкому спектру вопросов.

Только вместе, объединив усилия, нашу жизнь мы сделаем комфортной и благополучной, а нашу страну – сильной и процветающей!

КГК Брестской области.

