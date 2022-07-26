«…А надо — в душу заглянуть» Памяти Ольги Олешкевич (Лунинецкий район)

Безвременно ушедшая поэтесса Ольга Олешкевич (02.04.1977-26.07.2005) лунинчанами поминается дважды в году.

Уж очень знаменательны даты ее жизни! Родилась в день, который позднее стал праздником единения народов Беларуси и России. Свое творчество посвящала двум братским государствам… Завершила земной путь в праздник Архангела Гавриила – это и день закладки храма Иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Его настоятель, протоиерей Сергий Крышталь, привел Ольгу к Богу…

Слова признательности священнику всегда адресует мама поэтессы Галина Олешкевич (на снимке – справа), рассказывая на встречах о трудной, но яркой жизни дочери. Для современников она является примером преодоления физических страданий, стремления к знаниям, увлечения творчеством, силы духа и любви ко всему живому. Известные поэты высоко оценили поэзию лунинчанки, а Национальная библиотека Беларуси приобрела 10 сборников со стихами Ольги Олешкевич.

Рано завершившую земной путь «золотую» выпускницу-1994 СШ №1 г. Лунинца, которой ныне могло бы исполниться 45 лет, помнят в родной школе. Здесь неоднократно проводили литературные программы. В этом году стихи поэтессы художественно читали Варя Крышталь, Настя Гнедько, Олеся Вечорко (6 «А» класс), Наталья Пищулина (7 «Б»), Мария Горегляд, Алина Колбовская, Вероника Вокса (8 «А»), Полина Киндрук, Дарья Татаренко, Егор Борисевич, Михаил Шостыр (8 «Б»), Полина Котюкова (8 «В»), Павел Олешкевич (9 «В» класс). Благодарные аплодисменты зрителей свидетельствовали о том, что нашим замечательным детям удалось воспринять завет автора стихов «заглянуть в душу» и передать это чувство своим ровесникам. Председатель профкома локомотивного депо, где в свое время работали дед и отец Ольги, Александр Мотор вручил благодарности юным чтецам. Встречу провела ветеран педагогического труда Наталия Казанкова.

Каждый, кто знакомится с творчеством Ольги Олешкевич, сохранит в душе то «дыхание небесного вдохновения», которое впечатляет в «не по возрасту глубоких и зрелых» стихах одаренной лунинчанки.

Татьяна Конопацкая.