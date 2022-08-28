«А разве это допустимо?!» Читатель обращает внимание на работу «летних кафе» в Лунинце

В редакцию «Лунінецкіх навін» через социальные сети обращаются неравнодушные граждане по различным вопросам. Вчера мужчина предложил обсудить вопросы организации «летних кафе» на улицах города, а именно задался вопросом: почему в общественных местах употребляют спиртное да ещё в присутствии детей

Вот что он написал:

— Добрый день. Скажите пожалуйста. С каких пор у нас в городе официально разрешено (наименование организации) устраивать в общественных местах, места для пьянки? Да ещё и в присутствии малолетних детей. Это позволено только ( этой организации) или частник тоже на это имеет право? Я так думаю, что частнику бы давно уже штраф за такое влупили.

Устроили пивбар под открытым небом

Все регламентируется законодательством. и если есть нарушения, на них отреагируют соответствующие службы. Хотя кроме законодательства не будем забывать и о культуре…. А пока предлагаем обсудить и высказаться по данному вопросу читателей в наших социальных сетях или написав нам письмо на lncnews@уаndex.by

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