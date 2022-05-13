Абонентам life:) стала доступна новая 4G-сеть в Лунинецком районе: пробуй бесплатно!

life:) продолжает глобально развивать 4G-сеть по всей стране.

За четыре месяца 2022 года качественная интернет-связь стала доступна на 180 новых базовых станциях в Брестской области. Новую сеть оценили жители Кобринского, Жабинковского, Березовского, Лунинецкого, Ивановского, Ляховичского, Пружанского, Ивацевичского, Каменецкого, Барановичского, Ганцевичского, Брестского, Дрогичинского, Пинского, Столинского и других районов. До конца года в Брестской области начнут работу еще около 130 базовых в диапазоне LTE-800. В результате 4G покроет более 97% Брестской области: технология будет доступна во всех населенных пунктах области, в том числе в сельской местности.

ПОПРОБУЙ БЕСПЛАТНО ТАРИФ ШЕЙК МИНИ

life:) приглашает жителей Лунинецкого района подключиться на тарифы Шейк и Шейк Мини. Первый месяц тарифом Шейк Мини можно пользоваться бесплатно а далее — по акционной цене и главное – с фиксацией абонплаты на год.

Шейк Мини включает безлимит интернета на 3 месяца, 300 минут во все сети, безлимит на мессенджеры. Шейк – это 500 минут во все сети, 10 ГБ интернет-трафика, безлимит на соцсети, мессенджеры, приложения для заказа такси и доставок. В оба тарифа входит возможность делиться трафиком без ограничений.

Стоимость тарифов замораживается на 12 месяцев с момента подключения: Шейк отдают за 7 руб/мес, Шейк Мини за 5 руб/мес. Предложение актуально до середины мая. Подробнее можно узнать в салонах life:) или по номеру 909.