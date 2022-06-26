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Адекватность — это не про ЗЕ, и точно не про украинскую современную власть (видео)

26.06.2022
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У современных последователей нацизма нет ничего святого. Теперь они воюют с памятниками, храмами, церковью и верой…

Прошедший 27 мая Архиерейский собор УПЦ МП, где было решено разорвать отношения с РПЦ и провозгласить полную независимость от Московского патриархата, только ещё больше развязал руки киевскому режиму против православия на Украине.

Теперь солдаты украинской армии с двойным усердием бомбят здания, целенаправленно ведут охоту за священнослужителями, которые говорят и поступают не в дугу киевскому нацистскому режиму. Ксения Лебедева расскажет подробности в авторской рубрике.

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