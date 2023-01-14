ОбществоСпорт

«Афганский» турнир приглашает

14.01.2023
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Традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибших воинов-земляков в Афганистане, стартует 22 января в спортивном зале СДЮШОР.

В настоящее время ведется прием предварительных заявок, подтверждающих участие в турнире. Это можно сделать до 17.00 19 января (тел./факс 6-22-80). Команды, которые не успели подать заявки в установленные сроки, к участию в турнире не допускаются. Судейская и мандатная комиссия состоится 22.01.2023 г. в 10.00 в СДЮШОР.

Открытие турнира намечено на 22 января в 11.00 часов.

 

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