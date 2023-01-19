Афиша кинотеатра «Октябрь» с 19 по 25 января (Лунинец)

19.01.2023 четверг

20.01.2023 пятница

12:00 Мультфильм «Умка в кино» 0+ 2D /Россия

14:00 Мультфильм «Турбозавры. Зимние приключения» 0+ 2D/Россия

15:00 Боевик, триллер «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» 18+ 2D/США

17:00 Ужасы «Астрал: Потомство» 18+ 2D/Норвегия

19:00 Семейный, комедия «Чебурашка» 6+ 2D/Россия

21:00 Триллер «На краю» 16+ 2D/Великобритания

21.01.2023 суббота

22.01.2023 воскресенье

12:00 Мультфильм «Умка в кино» 0+ 2D/Россия

13:00 Мультфильм «Турбозавры. Зимние приключения» 0+ 2D/Россия

14:00 Боевик, триллер «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» 18+ 2D/США

17:00 Семейный, комедия «Чебурашка» 6+ 2D/Россия

19:00 Ужасы «Астрал: Потомство» 18+ 2DНорвегия

21:00 Триллер «На краю» 16+ 2D/Великобритания



23.01.2023 понедельник

24.01.2023 вторник

25.01.2023 среда

12:00 Мультфильм «Умка в кино» 0+ 2D /Россия

14:00 Мультфильм «Турбозавры. Зимние приключения» 0+ 2D/Россия

15:00 Боевик, триллер «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» 18+ 2D/США

17:00 Ужасы «Астрал: Потомство» 18+ 2D/Норвегия

19:00 Семейный, комедия «Чебурашка» 6+ 2D/Россия

21:00 Триллер «На краю» 16+ 2D/Великобритания

КИНОКОМНАТА

19.01.2023 четверг

17:30 Фильм на выбор зрителя

19:30 Фильм на выбор зрителя

20.01.2023 пятница

15:30 Мультфильм «Команда котиков» 6+ 2D / ЮАР, США

17:30 Фильм на выбор зрителя

19:30 Фильм на выбор зрителя



21.01.2023 суббота

12:30 Мультфильм «Команда котиков» 6+ 2D / ЮАР, США

17:30 Фильм на выбор зрителя

19:30 Фильм на выбор зрителя

22.01.2023 воскресенье

12:30 Мультфильм «Команда котиков» 6+ 2D / ЮАР, США

23.01.2023 понедельник

24.01.2023 вторник

25.01.2023 среда

15:30 Мультфильм «Команда котиков» 6+ 2D / ЮАР, США

17:30 Фильм на выбор зрителя

19:30 Фильм на выбор зрителя