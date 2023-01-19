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Афиша кинотеатра «Октябрь» с 19 по 25 января (Лунинец)

19.01.2023
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19.01.2023 четверг
20.01.2023 пятница
12:00 Мультфильм «Умка в кино» 0+ 2D /Россия
14:00 Мультфильм «Турбозавры. Зимние приключения» 0+ 2D/Россия
15:00 Боевик, триллер «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» 18+ 2D/США
17:00 Ужасы «Астрал: Потомство» 18+ 2D/Норвегия
19:00 Семейный, комедия «Чебурашка» 6+ 2D/Россия
21:00 Триллер «На краю» 16+ 2D/Великобритания

21.01.2023 суббота
22.01.2023 воскресенье
12:00 Мультфильм «Умка в кино» 0+ 2D/Россия
13:00 Мультфильм «Турбозавры. Зимние приключения» 0+ 2D/Россия
14:00 Боевик, триллер «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» 18+ 2D/США
17:00 Семейный, комедия «Чебурашка» 6+ 2D/Россия
19:00 Ужасы «Астрал: Потомство» 18+ 2DНорвегия
21:00 Триллер «На краю» 16+ 2D/Великобритания

23.01.2023 понедельник
24.01.2023 вторник
25.01.2023 среда
12:00 Мультфильм «Умка в кино» 0+ 2D /Россия
14:00 Мультфильм «Турбозавры. Зимние приключения» 0+ 2D/Россия
15:00 Боевик, триллер «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» 18+ 2D/США
17:00 Ужасы «Астрал: Потомство» 18+ 2D/Норвегия
19:00 Семейный, комедия «Чебурашка» 6+ 2D/Россия
21:00 Триллер «На краю» 16+ 2D/Великобритания

КИНОКОМНАТА
19.01.2023 четверг
17:30 Фильм на выбор зрителя
19:30 Фильм на выбор зрителя

20.01.2023 пятница
15:30 Мультфильм «Команда котиков» 6+ 2D / ЮАР, США
17:30 Фильм на выбор зрителя
19:30 Фильм на выбор зрителя

21.01.2023 суббота
12:30 Мультфильм «Команда котиков» 6+ 2D / ЮАР, США
17:30 Фильм на выбор зрителя
19:30 Фильм на выбор зрителя

22.01.2023 воскресенье
12:30 Мультфильм «Команда котиков» 6+ 2D / ЮАР, США

23.01.2023 понедельник
24.01.2023 вторник
25.01.2023 среда
15:30 Мультфильм «Команда котиков» 6+ 2D / ЮАР, США
17:30 Фильм на выбор зрителя
19:30 Фильм на выбор зрителя

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