ЗдоровьеНовости районаОбщество

Акция “Беларусь против табака” в Лунинце

31.05.2023
56

В рамках акции “Беларусь против табака” специалисты Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения вышли на улицы города с плакатами и призывом именно сегодня, 31 мая, дать старт новой жизни без табака  для сохранения и укрепления здоровья.

В целях реализации положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, государственной программы “Здоровье народа и демографическая безопасность” на 2021-2025 годы, профилактики заболеваний, причинно связанных с табакокурением, в период с 29 мая по 22 июня 2023 года в Республике Беларусь проводится республиканская информационно – образовательная акция” Беларусь против табака”.

Антитабачная акция Республики Беларусь направлена на информирование населения о пагубных последствиях для здоровья потребления табака и воздействия табачного дыма, формирование у гражданского общества устойчивых мер, направленных на борьбу с потреблением табака.

Лунинецкий ТЦСОН

 

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Садоводческие товарищества: решение проблемных вопросов

Садоводческие товарищества: решение проблемных вопросов

31.05.2023
Photo of “Основная задача добровольцев” Министр обороны о народном ополчении

“Основная задача добровольцев” Министр обороны о народном ополчении

31.05.2023
Photo of Железнодорожники дарят радость детям в Лунинце

Железнодорожники дарят радость детям в Лунинце

31.05.2023
Photo of “Униформ” представляет Брестчину на международном форуме

“Униформ” представляет Брестчину на международном форуме

31.05.2023
Photo of Как бы не выудить вместе с рыбой описторхоз. Очаги есть и в Припяти

Как бы не выудить вместе с рыбой описторхоз. Очаги есть и в Припяти

31.05.2023
Photo of Депутаты приняли в первом чтении законопроект о народном ополчении

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о народном ополчении

31.05.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть