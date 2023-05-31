Акция “Беларусь против табака” в Лунинце

В рамках акции “Беларусь против табака” специалисты Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения вышли на улицы города с плакатами и призывом именно сегодня, 31 мая, дать старт новой жизни без табака для сохранения и укрепления здоровья.

В целях реализации положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, государственной программы “Здоровье народа и демографическая безопасность” на 2021-2025 годы, профилактики заболеваний, причинно связанных с табакокурением, в период с 29 мая по 22 июня 2023 года в Республике Беларусь проводится республиканская информационно – образовательная акция” Беларусь против табака”.

Антитабачная акция Республики Беларусь направлена на информирование населения о пагубных последствиях для здоровья потребления табака и воздействия табачного дыма, формирование у гражданского общества устойчивых мер, направленных на борьбу с потреблением табака.

Лунинецкий ТЦСОН