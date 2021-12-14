Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Брестской области

Республиканская профилактическая акция «Безопасный Новый год» будет проводиться на территории всей Беларуси в три этапа с 14 по 31 декабря. Основные мероприятия состоятся также и в Брестской области, в том числе в Барановичах, сообщает группа МЧС Брестской области в «ВКонтакте».

С 14 по 17 декабря работники МЧС проведут профилактические мероприятия с лицами преклонного возраста на базе территориальных центров социального обслуживания населения, домов ветеранов и инвалидов, а также санаториев.

С 20 по 24 декабря работники МЧС посетят с профилактическими мероприятиями учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений внешкольной работы, интернатов. Проведут беседы с родителями и их детьми в тех семьях, где дети находятся в социально опасном положении, в детских домах и в домах семейного типа.

С 27 по 31 декабря мероприятия пройдут в местах продажи пиротехнических изделий, в детских учреждениях здравоохранения, на ледовых катках, в местах с массовым пребыванием людей.