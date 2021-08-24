Общество

Акция “Дети и безопасность” пройдет на железной дороге с 30 августа

Комплекс мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта в период с 30.08.2021 по 08.09.2021 года проводится на станции Лунинец.

В период проведения мероприятий  руководство станции, члены добровольной дружины вместе с работниками линейного пункта милиции проводят рейды, в ходе которых особое внимание уделяется детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на территории станции, на вокзале и в поездах. При покупке билетов пассажирам вручаются тематические памятки по правилам нахождения на железнодорожном транспорте.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of В Республиканском педсовете участвовали и лунинчане

В Республиканском педсовете участвовали и лунинчане

Photo of Еще один поезд возобновляет курсирование между Беларусью и Россией с 1 сентября

Еще один поезд возобновляет курсирование между Беларусью и Россией с 1 сентября

Photo of С 25 августа водители обязаны ездить с ближним светом фар

С 25 августа водители обязаны ездить с ближним светом фар

Photo of Дабрачынны праект у дзеянні

Дабрачынны праект у дзеянні

Photo of Названа столица Дня белорусской письменности в 2022 году

Названа столица Дня белорусской письменности в 2022 году

Photo of Максимальные тарифы на ритуальные услуги установили в Брестской области

Максимальные тарифы на ритуальные услуги установили в Брестской области

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть