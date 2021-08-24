Акция “Дети и безопасность” пройдет на железной дороге с 30 августа

Комплекс мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта в период с 30.08.2021 по 08.09.2021 года проводится на станции Лунинец.

В период проведения мероприятий руководство станции, члены добровольной дружины вместе с работниками линейного пункта милиции проводят рейды, в ходе которых особое внимание уделяется детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на территории станции, на вокзале и в поездах. При покупке билетов пассажирам вручаются тематические памятки по правилам нахождения на железнодорожном транспорте.