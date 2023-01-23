Акция и конкурс МЧС. Лунинчан приглашают присоединиться!

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем. В большинстве случаев подобные происшествия являются результатом человеческой беспечности и пренебрежения правилами безопасности.

В 2022 году на территории Лунинецкого района произошел 61 пожар, погибли 4 человека. За истекший период 2023 года – 3 пожара.

С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них с 23 января по 10 февраля на Лунинетчине пройдет акция МЧС «Безопасность – в каждый дом!», которая состоит из 3 этапов.

На первом из них с 23 по 27 января в центре внимания спасателей будут лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный образ жизни, а местами проведения станут опорные пункты общественного правопорядка и пункты приема вторсырья. Мероприятия пройдут в формате «Трезвый взгляд на безопасность».

На втором этапе, который пройдет с 30 января по 8 февраля, внимание организаторов акции сместится на престарелых граждан с активной жизненной позицией, жителей сельских населенных пунктов, студентов, а также учащихся выпускных классов школ.

С 9 по 10 февраля пройдет финальный этап республиканской акции. Традиционно спасатели развернут интерактивные площадки в местах массового пребывания людей.

Во время акции также будут использованы и возможности работы в онлайн-формате через социальные сети и мессенджеры. Занятия, лекции через интернет, адресная рассылка буклетов и корреспонденции, телефонного общения в формате «На связи спасатели…».

Кроме того, вместе со стартом акции начинается и смотр-конкурс «Наш безопасный дом», направленный на приведение в пожаробезопасное состояние домов и квартир, снижение количества пожаров и повышения грамотности в области пожарной безопасности.

Принять участие в нем может любой желающий, независимо живет ли он в доме или квартире. В конкурсе запланированы 3 номинации: «Это безопасный дом – наведен порядок в нем!», «Сделай мамы, папы дом с безопасным очагом» и «Моя печка хороша – в нее вложена душа». Как видно из названий, номинации призваны представить проекты о пожарной безопасности в жилье, помощи по приведению в пожаробезопасное состояние домов родителей и эксплуатации отопительных агрегатов и устройств: печей, каминов. Участники могут использовать формат фотографий или видеороликов для демонстрации проделанной работы, приветствуется также формат «До и после».

Подробную информацию можно получить по телефону 8-(01647)-2-78-73.