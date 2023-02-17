Акция «Наш животновод» проходит в Лунинецком районе

В рамках республиканской акции “Наш животновод”, которая проходит на Лунинетчине, председатель райкома профсоюзов работников АПК Ольга Ермоленок и главный специалист управления райсельхозпрода Николай Левданский побывали на животноводческих фермах государственного предприятия “Чучевичи” и СУП “Межлесское”.

Гости побеседовали с коллективами производственных участков, поинтересовались условиями работы, поблагодарили за работу и вручили ценные подарки лучшим работникам.

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