Акция по наведению порядка на мемориалах сожженным деревням стартовала в Лунинецком районе

Акция по благоустройству и наведению порядка на территориях деревень, сожженных оккупантами в период Великой Отечественной войны прошла в Лунинецком районе. Мероприятие, организованное БРСМ и ФПБ, приурочено к Году народного единства, которым объявлен 2021-ый.

В рамках акции учащиеся 1 курса 11 группы из политехнического колледжа убрали территорию на Белом Озере. В мероприятии приняли участие председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон, главный специалист райкома БРСМ Анастасия Ильючик и мастер производственного обучения политехнического колледжа и руководитель объединения по интересах “Патриот” Игорь Харитонович.