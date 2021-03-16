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Акция по наведению порядка на мемориалах сожженным деревням стартовала в Лунинецком районе

Акция по благоустройству и наведению порядка на территориях деревень, сожженных оккупантами в период Великой Отечественной войны прошла в Лунинецком районе. Мероприятие, организованное БРСМ и ФПБ, приурочено к Году народного единства, которым объявлен 2021-ый.

В рамках акции учащиеся 1 курса 11 группы из политехнического колледжа убрали территорию на Белом Озере.  В мероприятии приняли участие председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон, главный специалист райкома БРСМ Анастасия Ильючик и мастер производственного обучения политехнического колледжа и руководитель объединения по интересах “Патриот” Игорь Харитонович.

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