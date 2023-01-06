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Акция «Подари крестик!» прошла в Лунинце

06.01.2023
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В рамках республиканской акции для пожилых «От всей души!» и в канун Рождества специалисты ГУ «Лунинецкий ТЦСОН» организовали акцию «Подари крестик!». Организаторы мероприятия провели опрос проживающих в круглосуточном отделении для пенсионеров и инвалидов на предмет подарка в виде православного нательного крестика. Пенсионеры, придерживающиеся православной веры и по различным причинам не имеющие нательных крестиков, с большой радостью принимали подарок.

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Photo of LNC

LNC

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