Акция «За безопасность вместе» стартует на Брестчине с 11 апреля

Статистика ежегодно свидетельствует, что преобладающей причиной гибели людей от пожаров в жилищном фонде является так называемый человеческий фактор – беспечные, неосторожные действия граждан, незнание правил либо осознанное пренебрежение мерами безопасности.

В целях повышения уровня культуры безопасности среди населения Министерством по чрезвычайным ситуациям в период с 11 по 27 апреля организовано проведение республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде в весенне-летний пожароопасный период «За безопасность вместе». К мероприятиям присоединятся Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, Министерство информации, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство здравоохранения и Министерство энергетики, Белорусское добровольное пожарное общество.

Акцент в акции будет сделан на обследование противопожарного состояния домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, проведение с ними инструктивно-разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности, а также информирование населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности.

Также в рамках акции обратиться в территориальные органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния своего жилья может любой желающий.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, возложена на их собственников. Поэтому проверьте на работоспособность автономные пожарные извещатели, а в случае их отсутствия – установите их в жилых помещениях домовладения. Обратите внимание на исправность отопительного оборудования и электрической проводки. Не оставляйте детей без присмотра взрослых.

Принимайте участие в акции и будьте в безопасности!

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