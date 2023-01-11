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Активистки союза женщин принимают участие в акции «От всей души» (Лунинецкий район)

11.01.2023
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Продолжается республиканская благотворительная акция «От всей души».

Активисты районной организации Белорусского союза женщин посетили отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» .

 Забота о старшем поколении, оказание помощи и поддержки — главнейшие душевные человеческие качества и большой пример для подрастающего поколения!

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LNC

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