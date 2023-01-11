Активистки союза женщин принимают участие в акции «От всей души» (Лунинецкий район)

Продолжается республиканская благотворительная акция «От всей души».

Активисты районной организации Белорусского союза женщин посетили отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» .

Забота о старшем поколении, оказание помощи и поддержки — главнейшие душевные человеческие качества и большой пример для подрастающего поколения!