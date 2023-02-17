Активисты ОО «Белая Русь» в Лунинце избрали делегатов на учредительный съезд

После состоявшегося 7 февраля 2023 года заседания организационного комитета во всех регионах страны широко поддержано решение о создании «Белорусской политической партии «Белая Русь». Учредительное собрание прошло и на Лунинетчине. В зале ЦДТ Лунинца собрались активисты общественного объединения «Белая Русь».

На собрании путем открытого голосования были избраны делегаты на учредительный съезд. Присутствующие единогласно поддержали четыре кандидатуры, которые представят на важном мероприятии наш район.

Подробности в ближайших выпусках газеты «Лунінецкія навіны»

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