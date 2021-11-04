Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили новый проект Конституции Беларуси. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

“Конституционная комиссия провела определенную работу, предложила свои варианты, а теперь группа специалистов работает над шлифовкой этой Конституции. И, если уж по-народному говорить, прописывает эту Конституцию юридическим языком, – напомнил Александр Лукашенко. – Я получил последний вариант Конституции с учетом наших последних договоренностей, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны”.

По словам Президента, надо отработать принципиальные вопросы, касающиеся подготовки конституционных изменений. Главные из них – закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти, сохранение сбалансированности госаппарата и другие.

Как сообщалось, первое совещание с рабочей группой по доработке проекта Конституции глава государства провел 21 октября. В ее состав вошли глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и представители обеих палат парламента, заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководитель Аппарата Совета Министров Константин Бурак, зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, помощник главы государства Александр Косинец и доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков.

“Главное в работе нынешней рабочей группы над конституционными изменениями – не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий”, – расставил акценты белорусский лидер на той встрече.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь должна остаться президентской республикой. “Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий Президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдерживание и противовес, – сказал глава государства. – Это одна из фундаментальных вещей – сдерживание и противовес, на этом строятся все законы и законодательные акты, и прежде всего Основной закон”.