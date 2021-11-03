Более 215 тыс. белорусов имеют две и более квартиры. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Екатерина Зарецкая, передает корреспондент БЕЛТА.

Екатерина Зарецкая отметила, что на данный момент от уплаты налога на недвижимость освобождаются те физлица, которым принадлежит только одна квартира. Вторая и последующие квартиры облагаются налогом. При этом сам плательщик может выбрать, по какой из квартир платить налог. “По отчетным данным, в настоящее время в Беларуси двумя и более квартирами владеют более 215 тыс. физических лиц”, – сказала она.

Одно из заметных изменений, которое предлагается по новому проекту Налогового кодекса, – отмена данной налоговой льготы для владельцев квартир. “Эту льготу предлагается отменить в первую очередь в целях выравнивания условий для владельцев квартир и жилых домов. Но хотелось бы подчеркнуть, что законопроект еще не принят, поэтому говорить о принятии окончательного решения еще рано”, – подчеркнула представитель МНС.