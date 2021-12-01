Будет ли снег и мороз в новогоднюю ночь? Синоптики делятся предварительными прогнозами

Предварительные прогнозы на новогоднюю ночь появились на различных метеорологических сайтах. Какая погода ждет нас в первые мгновения 2022-го?

Небольшой снег и легкий морозец обещает сайт Gismeteo. 31 декабря прогнозируется –2…–3 по Цельсию, 1 января – до минус 4.

На Rambler — без осадков и 1-2 мороза.

Сервис Яндекс.Погода утверждает, что под Новый год снега не предвидится, зато он может выпасть заранее, 27 и 28 декабря, и остаться под ногами еще на несколько дней. Будет высокая влажность, умеренный ветер и от 1 до 4 градусов мороза.

Как уже писал «НК», по предварительным прогнозам, из-за того, что над территорией страны в декабре будут часто проходить циклоны, есть большая вероятность, что к концу месяца установится устойчивый снежный покров.

Местные синоптики пока не берутся в точности до мелочей предсказывать погоду, зато точно знают, что будет в ближайшее время.

2 декабря столбики термометров устремятся вверх. Ночью – от -1 до плюс 1, а днем и вовсе 2–7 тепла. В четверг будет облачная погода, временами пройдет дождь, мокрый снег. Ночью местами слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер завтра будет дуть юго-западный, западный 5–10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Из-за этого будет казаться, что на улице немного холоднее обычного.