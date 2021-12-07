БЖД назначила дополнительные поезда в дни новогодних праздников в сообщении с Россией

В период новогодних праздников Белорусская железная дорога совместно с ОАО “РЖД” назначила дополнительные поезда по маршруту Минск – Москва и Минск – Санкт-Петербург, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд №236 Минск – Москва отправится из Минска 29 декабря и 8 января в 18.22 и прибудет в Москву 30 декабря и 9 января соответственно в 5.54.

Поезд №247 Москва – Минск отправится из Москвы 30 декабря и 9 января в 22.58 и прибудет в Минск 31 декабря и 10 января соответственно в 8.31.

Поезд №250 Минск – Санкт-Петербург отправится из Минска 29 и 30 декабря, а также 1, 6 и 8 января в 19.15 и прибудет в Санкт-Петербург 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 9 января соответственно в 9.20.

В обратном направлении поезд №249 отправится из Санкт-Петербурга 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 9 января в 14.26 и прибудет в Минск 31 декабря, а также 1, 3, 8 и 10 января в 5.08.

Более подробную информацию о графике движения поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте pass.rw.by, с помощью официального мобильного приложения “БЧ. Мой поезд” и по телефону контакт-центра БЖД 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, осуществляется по телефону +375 222 39 25 47).