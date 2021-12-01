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Что изменяется в стране с 1 декабря?

Новые требования к шинам

С 1 декабря по 1 марта водителей транспорта будут штрафовать за летнюю резину. В эти три месяца на автомобилях должны быть установлены зимние или всесезонные шины с достаточным протектором. Штраф за нарушение требования ПДД составит, согласно ч. 2 ст. 18.11 КоАП, до 1 базовой величины (29 рублей), а за повторное в течение года – от 2 до 5 базовых.

Шины станут маркировать

С сегодняшней даты новые шины и резиновые пневматические покрышки будут отмечать средствами идентификации. По постановлению Совета Министров «О подлежащих маркировке товарах», после 1 декабря 2021 года продавать можно будет только маркированные шины. Остатки нужно промаркировать до 1 апреля 2022 года.

Перечень госстандартов обновится

С 1 декабря увеличится перечень госстандартов в легкой промышленности. Это поспособствует расширению методов испытаний и повышению их точности. Если точнее, то вводимые стандарты будут применять для подтверждения качества состава материалов из текстиля и волокон животного происхождения, сообщает 1prof.by.

Ноу-хау на детских площадках

В республике введут новые правила по установке и эксплуатации детских площадок. Оборудование, не отвечающее требованиям безопасности, утилизируют.

На каждой площадке появится информационный стенд, на котором будут размещены: перечень оборудования; правила эксплуатации; возрастные ограничения; телефоны экстренных служб и обслуживающей организации. Таблички помогут взрослым понять, как детям правильно пользоваться игровыми и спортивными элементами, а также избежать травм.

Польша ввела запрет на пребывание посторонних на границе с Беларусью

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский на три месяца ввел запрет на пребывание посторонних в граничащей с Беларусью зоне, где ранее действовало чрезвычайное положение.

Запрет охватывает 183 населенных пункта, расположенных на границе с Беларусью на расстоянии около 3 км от нее. Срок действия распоряжения – с 1 декабря 2021-го по 1 марта 2022 года.

Представят проект обновленной Конституции

Проект обновленной Конституции в первой половине декабря представят на общественное обсуждение, заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента призвал белорусов принять активное участие в обсуждении проекта Конституции. «Потому, что на этом этапе тоже могут поступить предложения, которые будут заслуживать внимания. Мы будем их учитывать в своей работе для того, чтобы окончательно по результатам всенародного обсуждения выйти на Конституцию, чтобы она сохранила социально ориентированную направленность с опорой на сильное государство, на сильные традиции, которые существуют у нас в стране», – констатировал он.

Курить станет еще дороже

С 1 декабря вновь дорожают табачные изделия. Повысит цены на сигареты компания «Табак-инвест». Отдельные виды подорожают на 4–10 копеек. Другие, те, что подороже, прибавят в цене 10–25 копеек.

Новая почтовая марка в честь маршала Жукова

1 декабря Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение почтовую марку «125 лет со дня рождения Г.К. Жукова». Дизайн почтовой марки разработала Евгения Бедоник.

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Наталья Лялюк

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