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Работники ЖКХ с 20 сентября приступят к химической обработке деревьев в Лунинце

С 20 сентября работники Лунинецкой ЖКХ приступят к химической обработке деревьев, которые поражены американской белой бабочкой.
Будьте внимательны и осторожны, не заходите в зону химической обработки (она будет ограждена).
Просим всех присоединиться к общей борьбе с вредителями и обработать насаждения на своих приусадебных участках. Подойдут любые препараты, даже те, что используются против колорадского жука. Таким образом, вы сохраните свои растения и урожай. Если гусеницы попадут на «отравленные» растения, они погибнут, не дав потомства.
Просим руководителей сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, фермеров и всех жителей района принять различные меры для уничтожения американской белой бабочки и предотвращения ее дальнейшего распространения.
Администрация ЖКХ Лунинец.

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Елена Данилович

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