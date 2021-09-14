Работники ЖКХ с 20 сентября приступят к химической обработке деревьев в Лунинце

С 20 сентября работники Лунинецкой ЖКХ приступят к химической обработке деревьев, которые поражены американской белой бабочкой.

Будьте внимательны и осторожны, не заходите в зону химической обработки (она будет ограждена).

Просим всех присоединиться к общей борьбе с вредителями и обработать насаждения на своих приусадебных участках. Подойдут любые препараты, даже те, что используются против колорадского жука. Таким образом, вы сохраните свои растения и урожай. Если гусеницы попадут на «отравленные» растения, они погибнут, не дав потомства.

Просим руководителей сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, фермеров и всех жителей района принять различные меры для уничтожения американской белой бабочки и предотвращения ее дальнейшего распространения.

Администрация ЖКХ Лунинец.