Иски на 483 тысячи рублей предъявлены не отработавшим по распределению выпускникам Брестской области

C выпускников образовательных учреждений Брестской области, не отработавших по распределению, взыскано свыше 483 тысяч белорусских рублей, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Всего с начала года органы прокуратуры региона предъявили к выпускникам высших и средних специальных учреждений образования, обучавшихся за счет средств республиканского и местных бюджетов и не отработавших установленный законом срок, 110 исков. Финансовые претензии, которые уже рассмотрены в судах, удовлетворены в полном объеме.

Основными причинами невыполнения выпускниками своих обязательств стали неявка на работу по распределению, а также увольнение за прогулы без уважительных причин. “Согласно Кодексу об образовании специалист (рабочий, служащий) при наступлении таких обстоятельств может добровольно уплатить деньги, затраченные на его обучение, в течение 6 месяцев. Как правило, выпускники отказывались это делать. Тогда прокуроры в порядке реагирования предъявляли в суд иски о взыскании с них расходов на обучение. Впоследствии молодые люди дополнительно уплачивали в доход государства и судебные расходы”, – отметили в прокуратуре.

На практике вступившие в силу судебные решения по этой категории дел редко исполнялись в добровольном порядке – компетентные органы инициировали их принудительное исполнение. Среди эффективных мер обеспечения такой работы в законе предусмотрено временное ограничение прав должника на выезд из страны и управление транспортными средствами.