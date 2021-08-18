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Как оплата страховых взносов повлияет на будущую пенсию?

 С 31.12.2018 физические лица, осуществляющие деятельность, не относящуюся к предпринимательской деятельности (самозанятые лица), получили право на добровольной основе участвовать в обеспечении своего пенсионного будущего.

Для того, чтобы периоды работы в качестве самозанятого лица были включены в стаж работы для назначения пенсии, необходимо уплачивать обязательные страховые взносы (взносы) в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

При изъявлении желания быть социально застрахованным, самозанятому лицу необходимо стать на учет в качестве плательщика взносов в районном отделе (секторе) Фонда по месту регистрации.

Для этого необходимо:

  • Заполнить в районном отделе Фонда заявление о постановке на учет, предъявив документ, удостоверяющий личность;
  • Представить документ, подтверждающий уплату налога за осуществление деятельности.

Самозанятые лица уплачивают взносы со дня постановки их на учет за те периоды, в которых осуществляли свою деятельность. При этом периоды осуществления деятельности и суммы уплаченных взносов обязательно следует отразить в документах персонифицированного учёта по форме ПУ-3.

Сумма взносов составляет 29% от определяемого дохода, но не менее 29% от установленной минимальной заработной платы по республике.

В частности, за май 2021 года минимальная сумма взносов для самозанятых лиц составляет 116,00 рублей (400,00 руб. *29%).

 Уплата взносов за 2021 год осуществляется в течение 2021 года, но не позднее 1 марта 2022 года.

 Документы персонифицированного учета по форме ПУ-3 необходимо представить в органы Фонда не позднее 31 марта 2022 года.

Телефоны для справок: 20 287, 20 107, 20 583.

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