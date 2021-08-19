Какие последствия могут быть от неуплаты обязательных страховых взносов?

Одним из принципов государственного социального страхования является обязательное участие работодателей и работающих граждан в формировании государственных внебюджетных фондов социального страхования.

Законодательством установлен срок уплаты плательщиками, предоставляющими работу по трудовым договорам, обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иные платежи в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда) – не позднее установленного дня выплаты заработной платы за истекший месяц, а если день выплаты заработной платы за истекший месяц установлен позднее 20-го числа, следующего за истекшим,- не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим.

Наличие задолженности работодателей по уплате обязательных страховых взносов, ее несвоевременное погашение является причиной потери права работников на получение пенсионных выплат в полном объеме с учетом фактически заработанных ими средств.

Также неполная уплата взносов приводит к нарушению прав работников на выплаты социального характера: право застрахованных лиц на пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, которое определяется с учетом того, уплачивались или нет взносы в бюджет фонда в установленном порядке и размерах до наступления страхового случая.

За нарушение законодательства о государственном социальном страховании, выразившемся в неуплате или неполной уплате в установленный срок обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет фонда на сумму более двадцати базовых величин, ст.12.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин.

Как проверить, платил ли ваш работодатель взносы в бюджет фонда? Сделать это можно двумя способами. Во-первых, проверить наличие вашей организации в списке должников, размещенном на сайте фонда (раздел «Сбор и уплата страховых взносов», пункт «Должники»). Во –вторых, обратиться с заявлением в любой районный отдел фонда на территории Республики Беларусь со страховым свидетельством государственного социального страхования и документом, удостоверяющим личность, и получить там информацию, содержащуюся на его индивидуальном лицевом счете (о стаже и заработке), которую представил на него наниматель.

Если гражданин узнает о том, что его работодатель не уплачивает взносы, в первую очередь он должен обратиться непосредственно к работодателю и потребовать уплатить взносы. Если в конечном результате этого не произойдет гражданин имеет право обратиться в суд.