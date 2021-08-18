Какие существуют условия для досрочного выхода на пенсию?

Действующее законодательство в Республике Беларусь предусматривает возможность досрочного выхода на пенсию по возрасту на общих основаниях (ранее общеустановленного пенсионного возраста) для неработающих граждан в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников и при других обстоятельствах, но при выполнении определенных условий.

С 1 января 2017 г. общеустановленный пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет 6 месяцев, для мужчин – 60 лет 6 месяцев и увеличивается ежегодно с 1 января на 6 месяцев до достижения 58 лет и 63 лет соответственно. В 2021 г. общеустановленный пенсионный возраст для женщины составляет 57 лет 6 месяцев, для мужчины – 62 года 6 месяцев.

Так, в соответствии со статьей 22 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» (далее – Закон о занятости) безработному может быть предложено назначение пенсии по возрасту на общих основаниях досрочно, но не ранее чем за два года до достижения установленного законодательством возраста, при наличии одновременно следующих критериев:

-увольнение с последнего места работы в связи с ликвидацией предприятия как юридического лица, находящегося на территории Республики Беларусь;

-назначение пособия по безработице;

-достижение возраста (на 2021 г. женщинами – 55 лет 6 месяцев, мужчинами – 60 лет 6 месяцев);

отсутствие возможности для трудоустройства;

-согласие безработного на назначение пенсии по возрасту досрочно.

Другой категории безработных может быть предложено назначение пенсии по возрасту досрочно, но за один год до достижения установленного законодательством возраста, при одновременном соблюдении следующих условий:

-наличие права на пособие по безработице в течение 52 календарных недель (возникает у женщин при

-наличии не менее 33 лет стажа работы, у мужчин – не менее 38 лет стажа работы);

назначение пособия по безработице;

-достижение возраста (на 2021 г. женщинами – 56 лет 6 месяцев, мужчинами – 61 год 6 месяцев);

отсутствие возможности для трудоустройства;

-согласие безработного на назначение пенсии по возрасту досрочно.

В вышеуказанных случаях для назначения пенсии по возрасту на общих основаниях досрочно необходимо наличие определенной продолжительности стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (страховой стаж). Например, в 2021 году требуется не менее 18 лет страхового стажа работы (в 2022-м –18 лет 6 месяцев, в 2023-м – 19 лет, в 2024-м – 19 лет 6 месяцев, в 2025-м – 20 лет – статья 5 Закона «О пенсионном обеспечении»).

Право граждан на обращение за назначением пенсии по возрасту досрочно законодательно не закреплено, а его реализация основывается на инициативе органов по труду, занятости и социальной защите.

Одним из основных условий для рассмотрения вопроса об инициировании предложения о назначении досрочной пенсии по возрасту является отсутствие возможности для трудоустройства безработного.

Под возможностью или невозможностью трудоустройства безработного в данном случае следует понимать наличие свободных рабочих мест (вакансий) на рынке труда региона, соответствующих его профессиональной пригодности, уровню образования, состоянию здоровья, стажу и опыту работы по прежней профессии (специальности), должности, транспортной доступности нового рабочего места.

Таким образом, если в период нахождения на учете в органах по труду, занятости и социальной защите безработный соблюдал законодательство о занятости населения и активно занимался поиском работы, но не смог быть трудоустроен, то ему может быть предложено вместо пособия по безработице назначение пенсии по возрасту досрочно.

Вместе с тем следует учитывать, что основной функцией органов государственной службы занятости населения является оказание содействия в трудоустройстве, поэтому при инициировании предложения о назначении пенсии по возрасту досрочно безработному могут предлагаться различные варианты для трудоустройства, в том числе которые не по всем критериям соответствуют понятию подходящей работы (например, по уровню заработной платы).

Вопрос о предложении безработному возможности назначения пенсии по возрасту на общих основаниях досрочно решается индивидуально в каждом конкретном случае органом по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации гражданина, исходя из норм законодательства.

Елена КИКОТЬ, главный специалист управления пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома