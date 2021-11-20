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Караник: абсолютное большинство беженцев надеется на открытие гуманитарного коридора

Абсолютное большинство беженцев надеется на открытие гуманитарного коридора. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

“Только что в ТЛЦ провели заседание оперативного штаба со всеми заинтересованными лицами. Поставлен вопрос о соблюдении мер безопасности, уточнили, есть ли какие проблемы с питанием, жизнеобеспечением. На сегодняшний момент каких-то нерешенных вопросов нет, – сказал губернатор. – На границе устранены последствия, скажем так, тех стихийных событий, которые там происходили. Погранпереход возвращен практически в свое первоначальное состояние: еще в некоторых местах нужно произвести работы по восстановлению ограждения”.

Что касается дальнейшей судьбы беженцев, то, по словам Владимира Караника, тут должны определиться министерства иностранных дел стран ЕС.

“Работает комиссия и со стороны Беларуси, и со стороны ЕС. Абсолютное большинство беженцев надеется на открытие гуманитарного коридора. Наша задача здесь – обеспечить их всем необходимым для жизни и сохранения здоровья”, – сообщил губернатор.

По его словам, меры безопасности в ТЛЦ усилены. “Организованы постоянные патрули сотрудников МЧС, увеличено количество огнетушителей, налажено видеонаблюдение, – отметил Владимир Караник. – Мы столкнулись с тем, что некоторые беженцы в ТЛЦ договаривались с таксистами и заказывали сигареты в интернете, а затем перепродавали своим же соотечественникам за цену от 10 до 50 евро за пачку. Чтобы пресечь спекуляции, была налажена выездная торговля. Там товары продают по тем же ценам, что и по всей стране”.

Кроме того, губернатор прокомментировал ситуацию с якобы завышенными ценами на шаурму на фуд-траке около ТЛЦ (вчера было много инсинуаций в интернете по этому поводу). “Ситуация сейчас является предметом разбирательств. Это очень похоже на провокацию. Ценник на видео меняет не работник фуд-трака. Сейчас проверяем записи, опрашиваем работников, чтобы выяснить все нюансы. Никаких спекуляций здесь не будет”, – заверил Владимир Караник.

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Наталья Лялюк

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