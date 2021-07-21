«Компани» с помпами

Информационный контент «Медиа-Полесья» в последнее время заметно оскудел. За «свежие» новости тут, ничтоже сумняшеся, предлагают то, что удается выудить на других сайтах, да сведения, в открытом доступе публикуемые на официальных торговых площадках. Авторитет ресурса, который усердно насаждал почитателям свою «независимость», изрядно подпортили громкие «ляпы». Фэйки стали причиной нескольких резонансных дел и судебных разбирательств. То человека заживо похоронят, то выдуманные изречения в уста добропорядочным людям вложат, а то и на откровенную ложь и подтасовку пойдут. И все – ради дешевой популярности да, как принято говорить в молодежной среде, на которую, прежде всего и рассчитаны все эти «вбросы», хайпа. Как итог – штрафы. Но, видимо, и они ничему не учат. Правда, в последнее время тамошние журналисты стали «хитрее»: публикации на острые темы они «заимствуют» у коллег, предполагая, видимо, что и отвечать, в случае чего, будут те, а не они – доморощенные «плагиаторы».

На прошлой неделе прошло очередное судебное разбирательство, фигурантом которого в очередной раз стало ООО «МПкомпани» – официальный владелец сетевого ресурса «Медиа-Полесье». Весной этого года на сайте появилась статья с громким названием «Пинские судьи не хотят проводить судебный процесс». Касалась публикация памятной прошлогодней «августовской бойни» в городе над Пиной и судов, которые начались над зачинщиками массовых беспорядков.

Как стало известно, «передрали» местные писаки материал с сайта «Радио Свобода». Не будем приводить одиозные выкладки странного интервью, которое дала некая Татьяна – родственница одного из обвиняемых. Достаточно сказать, что, по ее обывательским предположениям, причиной рассмотрения дела не в Пинске, а в областном центре стала боязнь мифического «народного возмущения». Нетрудно догадаться, что предположения эти на самом деле ничем не подтверждены, да и сами инициаторы прошлогодних антигосударственных выпадов как и иные «змагары» готовы сегодня под плинтус забиться, только бы избежать предусмотренной законом ответственности.

Так или иначе, «провисела» публикация на сайте до 25 июня, пока ею не заинтересовались правоохранители, справедливо расценив, как дискредитирующую судебную власть и способную нанести вред национальным интересам государства. Тут надо сказать, что кое-кто из главных действующих лиц вышеназванного ООО к тому времени пополнил ряды «беглых», продолжая руководить «компани» из заграничных нор. А посему в ходе расследования перед правоохранителями предстала заместитель редактора некто Наталья Колешко. Девушка, по всему видно, не отягощена глубокими познаниями в журналистике и хоть какой-нибудь профессиональной этикой. Иначе чем объяснить ее безапелляционные слова о том, что «жанр интервью не предполагает проверку слов, сказанных героем». Вот так-так! Надо же, какая благодатная почва интервью для, как говаривала моя подруга, «крокодилов пера»! Назвал опус соответствующим жанром и – мели Емеля, твоя неделя! Эдакая «компани» с помпами…

Но ведь нет! Предстать перед судом за распространение не соответствующей действительности информации все равно пришлось. О дате судебного заседания все заинтересованные стороны были своевременно оповещены. В ответ получили письмо от директора, датированное 16 июля 2021 года. Пришедший в 13.33 по электронной почте ответ гласил, что «никто из представителей ООО «МПкомпани» по разным причинам не сможет присутствовать на заседании. Просим рассмотреть его (видимо, дело – ред.) без нашего участия».

Имея на руках вышеизложенное ходатайство, судья законно счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей юрлица. Заседание прошло, как и намечалось, в тот же день в 14.30. Фигуранты признаны виновными в административном правонарушении по ч.4 ст.23.5 КоАП РБ и оштрафованы на 199 базовых величин (5 тысяч 771 рубль). Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в областном суде в течении 10 суток со дня его вынесения.

Ожидать, что прожженные инициаторы брожений в обществе безропотно проглотят очередную пилюлю в виде серьезных денежных издержек, не приходится, а потому вакханалия, поднятая сразу же в интернете, не удивила. Очередная порция лжи и стремления поставить все с ног на голову преследует, догадываюсь, единственную цель: посеять смуту и недоверие к властям, читай – к суду.

Моментально на некоторых интернет-рессурсах появляется ерническое возмущение от ответчиков: дескать, узнали о судебном заседании едва ли не за час до его начала, и только поэтому не смогли принять в нем участие. Вот уж и в самом деле, не ведает правая рука, что делает левая. Авторы скороспелых опусов, видимо, не в курсе, что директор вышеизложенное ходатайство прислал. А может, поторопился, не доложил, молод, не посоветовался с «матушкой» новоявленной демократии…

Да так ли это значимо и важно? Судейские принципы беспристрастности, объективности и законности в полной мере соблюдены. Зло должно быть наказано. И это – главное.

Светлана Михальчик.