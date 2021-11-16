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Лукашенко подписал указ о страховании урожая сельхозкультур, скота и птицы на 2022 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 ноября подписал указ №441 “О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы”. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы и страховые тарифы по их обязательному страхованию с государственной поддержкой на 2022 год. Кроме того, указом утверждены процент возмещения ущерба и затрат на пересев на следующий год при гибели сельскохозяйственных культур, а также процент возмещения ущерба при гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы.

“Указ направлен на эффективную реализацию механизма обязательного страхования с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы, получения производителями сельскохозяйственной продукции страховых выплат при гибели и пересеве застрахованных посевов сельскохозяйственных культур, а также при гибели, вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы”, – отметили в пресс-службе.

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Наталья Лялюк

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