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Минюст 10 декабря проведет семинар для общественных объединений

Министерство юстиции проведет 10 декабря семинар для общественных объединений, зарегистрированных в 2019-2021 годах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Семинар будет проводиться в онлайн-формате посредством сервиса peregovorka.by. В нем примут участие представители вновь созданных общественных объединений, а также государственных органов.

Общественные объединения поделятся опытом и обсудят проблемы, возникающие при осуществлении ими своей деятельности. Представители государственных органов выступят по наиболее актуальным вопросам законодательства, другим темам, а также ответят на вопросы участников семинара.

Общественным объединениям, которые хотят принять участие в семинаре, необходимо обратиться в Министерство юстиции (e-mail: dngo@minjust.by) не позднее 3 декабря и указать e-mail, на который будет направлена соответствующая интернет-ссылка.

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Наталья Лялюк

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