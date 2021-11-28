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Представитель курдской общины: беженцы благодарны Беларуси за человеческое отношение

Беженцы благодарны Беларуси за человеческое отношение. Об этом в эфире “Беларусь 1” заявил представитель международной организации курдской и езидской общин Фаград Амарян, сообщает БЕЛТА.

“Все благодарят за то, что дали крышу над головой, за то, что дают горячее питание, оказывают медицинскую помощь, то есть за человеческое отношение”, – сказал Фаград Амарян.

Представитель курдской общины напомнил, что не без участия стран Запада сегодня эти люди оказались в такой ситуации. И сегодня они хотят попасть в Европу, где живут их близкие.

“У людей там родственники, родные. Они хотят добраться до них, воссоединиться. Но мы видим, что права человека со стороны Европы никак не соблюдаются”, – отметил Фаград Амарян.

По его словам, беженцы находятся в тяжелейшей ситуации и никто силой их в Беларуси не держит. “Это все бред какой-то, который несется со всех экранов западных телеканалов. Я приехал и лично убедился, что действительно здесь силой никого не держат”, – констатировал Фаград Амарян.

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Наталья Лялюк

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