С 2022 года пенсионный возраст в Беларуси увеличится на полгода

Как напоминает ОНТ, это происходит в рамках пенсионной реформы, которая началась с 2017 года.

С 2017 года пенсионный возраст для мужчин и женщин повышается на 6 месяцев в год. Раньше женщины уходили на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60. С 2022 года мужчины на заслуженный отдых будут отправляться в 63 года, а женщины – в 58 лет. Пока это заключительный этап реформы.

Кроме того, обязательное условие для того, чтобы назначили трудовую пенсию – стаж работы с уплатой страховых взносов в ФСЗН – страховой стаж. В 2023 году страховой стаж должен быть 18,5 года.