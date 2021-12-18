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С 2022 года пенсионный возраст в Беларуси увеличится на полгода

Как напоминает ОНТ, это происходит в рамках пенсионной реформы, которая началась с 2017 года. 

С 2017 года пенсионный возраст для мужчин и женщин повышается на 6 месяцев в год. Раньше женщины уходили на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60. С 2022 года мужчины на заслуженный отдых будут отправляться в 63 года, а женщины – в 58 лет. Пока это заключительный этап реформы.

Кроме того, обязательное условие для того, чтобы назначили трудовую пенсию – стаж работы с уплатой страховых взносов в ФСЗН – страховой стаж. В 2023 году страховой стаж должен быть 18,5 года.

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Наталья Лялюк

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