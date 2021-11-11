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Ситуация катастрофическая: представители УВКБ ООН посетили лагерь беженцев на границе с Польшей

Представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев ознакомились с ситуацией в лагере беженцев на границе с Польшей, передает корреспондент БЕЛТА.

Большая группа беженцев, направлявшихся к белорусско-польской границе, была замечена неподалеку от пункта пропуска “Брузги” 8 ноября. Попасть в Польшу у мигрантов, большинство из которых курды из Ирака, не получилось. Они организовали лагерь у самой линии польской границы. Сегодня представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев ознакомились с ситуацией, а также передали мигрантам небольшую гуманитарную помощь.

“Ситуация катастрофическая, и через день она будет еще хуже, думаю. Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены”, – отметил представитель УВКБ ООН в Беларуси Мулусеу Мамо. Он подчеркнул, что условия, сложившиеся в лагере, не самые лучшие.

Встретилась с беженцами и представитель международной организации по миграции в Республике Беларусь Махым Оразмухамедова. По ее словам, странам необходимо обратить внимание на гуманитарный контекст ситуации и гуманное разрешение и урегулирование ситуации. Помимо гуманитарной помощи беженцам предоставили информацию об альтернативных возможностях в сложившейся ситуации, в том числе добровольном возвращении на родину. Важно, отметила Махым Оразмухамедова, продолжить предоставление гуманитарной помощи с учетом индивидуальностей и прав каждого из людей.

Четвертый день в лагере проходит спокойно. Рядом с палатками вырастают и самодельные шалаши, и даже импровизированные хижины. В лагере около 3 тыс. человек, 500 из них – дети.-0-

 

 

 

 

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