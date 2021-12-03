Снег и до -10°С ожидается в Беларуси

Снег и до 10 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

“Сейчас погоду Беларуси формирует атлантический циклон “Даниель”, центр которого располагается над странами Балтии. В течение дня Беларусь окажется под влиянием его теплого атмосферного фронта, и температура воздуха ожидается плюс 1-7 градусов. На большей части территории страны выпадут осадки (мокрый снег с дождем). Местами ожидаются слабые туманы и гололед. Отдельные участки дорог будут скользкими. По последним данным, снежный покров высотой 1-8 см наблюдается во многих регионах страны, местами по Витебской области и на севере Минской – 11-17 см. В течение дня из-за положительных температур снег немного подтает”, – рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 3 декабря, циклон переместится в Ленинградскую область. Погодные условия в Беларуси будет определять в основном область пониженного атмосферного давления, утром и днем по юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта. Будет облачно с прояснениями. Местами, а утром и днем по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории, будут осадки, в основном мокрый снег. В дневные часы в отдельных районах по юго-востоку страны ожидается сильный мокрый снег. Местами по стране возможен гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный порывистый, по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3.

В субботу, 4 декабря, погоду будет формировать область пониженного атмосферного давления, будет облачно с прояснениями. Местами по Беларуси пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, по северу при прояснениях – минус 8-10. Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

В воскресенье, 5 декабря, погодные условия будет в основном определять фронтальный раздел, смещающийся с запада Европы, ночью сохранится влияние области пониженного атмосферного давления. Будет преобладать облачная погода. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, по востоку при прояснениях – минус 8-10. Днем будет от минус 4 до плюс 1 градуса.

В понедельник, 6 декабря, скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Во многих районах страны пройдет снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Местами возможны слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 6 до плюс 1, днем – от минус 4 до плюс 2.

Во вторник и среду, 7-8 декабря, по востоку сохранится влияние фронтального раздела, западные районы окажутся в области повышенного атмосферного давления. Преимущественно по востоку пройдет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по северо-западу при прояснениях – до минус 10, днем – от плюс 1 по юго-востоку до минус 7 по северо-западу страны.-