В белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ

лава государства Александр Лукашенко 7 декабря подписал указ №480, в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Об этом БЕЛТА сообщили пресс-службе белорусского лидера.

В гражданство приняты лица, обратившиеся по данному вопросу после соответствующих поручений Президента, которые были даны во время “Большого разговора” – встречи с представителями общественности, медийного и экспертного сообщества, которая состоялась 9 августа этого года.

Ранее Президентом уже был подписан аналогичный указ, по которому в гражданство Беларуси приняты 248 граждан Украины.

Кроме того, выполняя поручения главы государства, подразделения по гражданству и миграции МВД оформили решения о предоставлении белорусского гражданства в регистрационном порядке 485 гражданам Украины.

В целом после “Большого разговора” около 1,2 тыс. человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами.

В настоящее время в Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Беларуси нет нерассмотренных заявлений о приеме в гражданство. В дальнейшем работа по выполнению поручения главы государства будет продолжаться.