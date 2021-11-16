“Витязь” просит помощи в поиске человека!

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МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!

Пропал #Курак Николай Павлович 15.12.1973г.р

Проживает в д. #Вулька 1, Лунинецкий район.

#Лунинец.

Обстоятельства: Уехал в лес на работу и до настоящего времени местонахождение неизвестно.

Был одет: Чёрная вязаная шапка, камуфляжный бушлат с теплым воротником(старый), серая кофта с чёрными рукавами, утеплённые камуфляжные штаны. Обут в кирзовые сапоги.

Приметы: рост 176см, худощавого телосложения, волосы рыжие, стрижка короткая, имеется лобная залысина. Размер обуви 43.

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