Актуальные вакансии на предприятиях и в организациях Лунинца и Лунинецкого района
ВАКАНСИИ НА 25.07.2022
г.Лунинец
Учреждение «Лунинецкая районная ветеринарная станция» ул. Гагарина, д.59 т. 47556, 23139
1. Ветеринарный врач – 605 -607,13 руб.
2. Ветеринарный фельдшер – 578,19 – 584,89 руб.
ГУ «Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии», г.Лунинец,
ул. Красная, д.162 т. 64675
1. Врач-лаборант – 480,96 — 649,62 руб.
Брестское РУП «Фармация» Лунинецкая центральная районная аптека №68 первой категории», г. Лунинец, ул. Советская, д. 18/1, тел. 33847, 34886
- Фармацевт-рецептар (0,25 ставки) – 136 руб. 50 коп.-273 руб.
- Фармацевт-рецептар (0,25 ставки) – 136 руб. 50 коп.-273 руб.
- Фармацевт-рецептар (0,125 ставки) – 68 руб. 25 коп.-136 руб.
- Фармацевт-рецептар (0,5 ставки) – 272руб. 80 коп. -546 руб.
- Провизор-рецептар — 625 -1250 руб.
- Провизор-рецептар (0,25 ставки) – 156,25 -313 руб.
УЗ «Лунинецкая центральная районная больница», ул. М. Богдановича, д.4 т. 24265
1. Врач ревматолог Лунинецкой поликлиники (0,25 ставки) – 220-264 руб.
2. Врач реабилитолог отделения мед. реабилитации Кожан-Городокской УБ–945 -1134 руб.
3. Врач-методист, заведующий организационно-методического кабинета – 700 -900 руб.
4. Медицинская сестра ясли/сад (д. Лобча, 0,25 ставки) – 200 -240 руб.
5. Медицинская сестра ясли/сад (д. Любачин, 0,25 ставки) — 200 -240руб.
6. Медицинская сестра общей практики (Любачинская амб., 0,5 ставки) – 350 -450 руб.
7. Медсестра ясли/сад (д. Дворец 0,5 ставки) — 300-320 руб.
8. Фельдшер зубной Чучевичской УБ (0,5 ставки) – 250-300 руб.
9. Акушерка Синкевичской участковой больницы – 690 -828руб.
10. Врач-эксперт общебольничный — 900 -1000 руб.
11. Врач общей практики, заведующий Бостынской АВОП – 1100 -1300 руб.
12. Врач психиатр-нарколог психиатрич. каб. Лунинецкой поликлиники — 900 -1080 руб.
13. Врач стоматолог-терапевт стомат. отдел-я Лунинецкой поликлиники– 830 -996 руб.
14. Врач-эксперт Лунинецкой поликлиники (0,5 ставки) — 500 -600 руб.
15. Врач травматолог-ортопед хирургич. отд. Лунинецкой поликлиники – 800 -960руб.
16. Врач травматолог-ортопед педиатрического отделения Лунинецкой поликлиники (0,25 ставки) – 200-240 руб.
17. Врач стоматолог-терапевт стоматологического отделения Лунинецкой поликлиники (0,5 ставки) – 415 -498руб.
18. Врач-уролог хирургич. отделения Лунинецкой поликлиники(0,5ставки)–540 -648 руб.
19. Фельдшер выездной бригады скорой мед. помощи Чучевичской УБ – 1076-1291 руб.
20. Уборщик территорий – 481-500 руб.
21. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 481 – 500 руб.
22. Санитарка (хирургич. отдел., на период отпуска по берем. и родам) – 481-500 руб.
23. Рабочий по комплексному обсл. и рем. зданий и сооружений – 481-500 руб.
24. Врач общей практики Кожан-Городокская УБ (0,5 ст.) – 700 -800 руб.
25. Врач оториноларинголог педиатрич. отдел. Лунинецкой поликл. – 1000-1300 руб.
Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Лунинецкого района», г.Лунинец, пл. Ленина, 12 т. 20780, 24082
- Заместитель заведующего Лунинецким ГДК – 650-700 руб.
- Хореограф ГДК (на время декретного отпуска) – 481-494 руб.
- Руководитель нар. анс. песни и музыки «Шляхтичи» Лунинецкого ГДК – 600 -635 руб.
- Артист нар. духового оркестра Лунинецкого ГДК 0,25 ставки – 121-125 руб.
- Аккомпаниатор нар. анс. песни и муз. «Шляхтичи» Лунинецкий ГДК – 481-500 руб.
- Аккомпаниатор нар. анс. песни «Вандроуники» Дворецкого ЦСДК (0,5 ст.) – 241-248 руб.
- Руководитель нар. хора Полесский СДК (на время д/о, 0,5 ставки) – 241-254 руб.
- Заведующий Грядовским сел. клубом (0,5 ставки) –241-267 руб.
- Культорганизатор Вульковского-1 Центра культ. и нар. творч. (0,5 ставки) – 241-249 руб.
10. Культорганизатор Дворецкий ЦСДК – 550-618 руб.
11. Методист-мастер Вульковского-1 Центра культуры и нар. творчества – 485-495 руб.
12. Культорганизатор автоклуба (0,5 ставки) – 241-264 руб.
13. Методист-мастер Вульковского-1 Центра культ. и нар. творчества (0,5 ст.) – 241-244 руб.
14. Уборщик помещений Вульковского-1 Центра культ. и нар. творч. (0,75 ст.) – 361-400 руб.
15. Уборщик помещений Запросский СДК (0,75 ставки) – 361-400 руб.
16. Уборщик территорий Запросский СДК (0,25 ставки) – 121-125 руб.
17. Заведующий Любанским СДК – 650-700 руб.
Государственное учреждение культуры «Лунинецкий РОМЦ», пл. Ленина, 12 т. 20780
1. Методист (0,5 ставки) – 260-290 руб.
2. Режиссер (на время декретного отпуска) – 480,96 руб. — 510 руб.
ГУК «Лунинецкая районная централизованная библиотечная система, г.Лунинец, ул.Фрунзе, 12, т. 48252
1. Инженер-программист – 500 – 550 руб.
Войсковая часть № 25886, г. Барановичи, ул. Чурилина, д. 17, тел. 8(0163)641704
- Начальник радиостанции, прапорщик (2 чел.) – 800 -850 руб.
- Начальник отделения материального обеспечения, прапорщик — 800-850 руб.
Войсковая часть № 65408, г.Лунинец, тел.24148
- Слесарь-сантехник (для обслуживания внутренних сетей водопровода и канализации, опыт работы не менее 3х лет) – 500 -600 руб.
- Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 630-700 руб.
- Машинист экскаватора – 700 – 750 руб.
- Аэродромный рабочий (2чел.) – 600 -650 руб.
ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз», г. Лунинец, ул. Красная, 175, тел. 61497
- Лесник (Синкевичское лесничество) – 900-1100 руб
- Мастер леса (Боровиковское лесничество) – 1000-1319 руб.
- Лесник (Лунинецкое лесничество) – 900-1100 руб.
- Лесник (Ситницкое лесничество) – 900-1100 руб.
- Лесник (Дятловичское лесничество, 2 чел.) – 900-1100 руб.
- Лесник (Красновольское лесничество) – 900-1100 руб.
- Лесник (Лунинское лесничество) – 900-1100 руб.
- Мастер леса (Лунинское лесничество) – 1000-1319 руб.
- Мастер леса (Бостынское лесничество) – 1000-1319 руб.
10. Мастер леса (Ситницкое лесничество) – 1000-1319 руб.
11. Мастер леса (Синкевичское лесничество, 2 чел.) – 1000-1319 руб.
12. Мастер леса (Микашевичское лесничество, 2 чел.) – 1000-1319 руб.
13. Мастер леса (Новоселковское лесничество) – 1000-1319 руб.
14. Мастер леса (Красновольское лесничество) – 1000-1319 руб.
15. Мастер леса (Дворецкое лесничество, 2 чел.) – 1000-1319 руб.
16. Мастер леса (Лунинецкое лесничество) – 1000-1319 руб.
17. Мастер леса (Богдановское лесничество) – 1000-1319 руб.
18. Машинист трелевочной (лесозагот.) машины лесопункта (6 разряд)– 2000 – 2500 руб.
19. Машинист трелевочной (лесозагот) машины лесопункта (8 разряд)– 2000 – 3000 руб.
20. Помощник лесничего (Синкевичское лесничество) – 1440-1667 руб.
Филиал «Автомобильный парк №10 г.Лунинец», ул. Баженовой, д.6, тел. 65040, 62670
1. Водитель автомобиля (участок Лунинец, 6 разряд, кат. Д, 7 чел.) – 800 -1800 руб.
2. Водитель автомобиля (участок Микашевичи, 5 разряд, кат. СЕ, 14 чел.) – 800 -2000 руб.
3. Водитель автомобиля (участок Лунинец, 5 разряд, кат. С, СЕ, 8 чел.) – 800-3000 руб.
4. Водитель автомобиля (участок Лунинец, 5 разряд, кат. С, СЕ) – 900-1500 руб.
5. Водитель автомобиля (участок Микашевичи, 6 разряд, кат. Д) — 800 -900 руб.
6. Водитель автомобиля (участок Ганцевичи, 6 разряд, кат. Д, 2 чел.) – 800-1300 руб.
7. Водитель автомобиля (участок Ганцевичи, 5 разряд, кат. С, СЕ, 5 чел.) – 900-1500 руб.
8. Слесарь по ремонту автомобилей (участок Микашевичи) – 490 -520 руб.
9. Механик КТП – 600-750 руб.
Филиал «Автобаза» Лунинецкого райпо, Лунинский с/с, 8, тел 65141
- Водитель автомобиля (5 разряд, категория В, С – 4 чел.) – 629-679 руб.
- Водитель автомобиля (4 разряд, категория В, С, 3 чел.) – 618-667 руб.
- Слесарь по ремонту автомобилей (3 разряд) – 495-554 руб.
- Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряд) – 515-577 руб.
ОАО «Полесьеэлектромаш», ул. Красная, д. 179, тел. 27838, 27836
1. Начальник (отдел промышленной безопасности) — 1000-1200 руб.
2. Инженер-энергетик (ОГЭ) – 650-750 руб.
3. Машинист крана (крановщик)(ЦЧЛ) – 600-750 руб.
4. Слесарь-ремонтник, ЦЧЛ – 850-900 руб.
5. Начальник смены (ЦЧЛ) – 1000 – 1200 руб.
6. Литейщик на машинах литья под давлением (УЦЛ, 2 чел.) – 700 – 1000 руб.
7. Лаборант химического анализа (2 чел.) – 500 -600 руб.
8. Оператор станков с программным управлением (ЦПД) – 650-700 руб.
9. Шихтовщик (2 чел., ЦЧЛ) – 650-750 руб.
10. Заливщик металла (ЦЧЛ, 3 чел.) – 700-800 руб.
11. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборуд. (ЦЧЛ) – 650-800 руб.
12. Сверловщик (ЦПД) – 650-700 руб.
13. Начальник, ООТ и ОС — 1200-1500 руб.
14. Юрисконсульт – 650 – 700 руб.
15. Формовщик ручной формовки (ЦЧЛ) – 700-800 руб.
16. Обмотчик элементов электрических машин (2чел., ЦПД) – 600 –700 руб.
17. Начальник технического управления (ТУ) – 1500-1600 руб.
18. Начальник, РСУ – 1000-1100 руб.
19. Начальник, ЦЧЛ – 1200-1300 руб.
20. Намотчик катушек и секций электрических машин – 600 -700 руб.
ПЧУП «Виктория» , г.Лунинец, ул. Мелиоративная, д.16, тел.62887
- Обрубщик – 800-1100 руб.
- Литейщик методом направленной кристаллизации – 900 – 1300 руб.
- Опиловщик фасонных отливок (2 чел.) – 700 -1000 руб.
Локомотивное депо Лунинец, г.Лунинец, ул. Паровозная, д.11, тел.41229
- Бригадир (освобожденный) предприятий ж/д транспорта (4 чел.) – 702-1100 руб.
- Бухгалтер -797-1355 руб.
- Слесарь по КИПиА (2 чел.) – 534-780 руб.
- Рабочий по комплексному обслуж. и рем. зданий и сооружений –500- 750 руб.
- Раздатчик нефтепродуктов – 516 – 1050 руб.
- Машинист тепловоза (4 чел.) – 1112-1551 руб.
- Помощник машиниста тепловоза (19 чел.) – 822-1060 руб.
- Аккумуляторщик – 642 руб.-1110 руб.
- Электрогазосварщик – 592 – 1025 руб.
10. Мойщик-уборщик подвижного состава – 485 руб. — 840 руб.
11. Слесарь по ремонту подвижного состава (6 чел.) – 534-780 руб.
Лунинецкая дистанция пути, г.Лунинец, ул. Заводская, д.2 тел. 41219
- Монтер пути (24 чел.) –480,96-1361 руб.
- Оператор дефектоскопной тележки (2 чел.) –601,65-1402,38 руб.
- Машинист железнодорожно-строительных машин (СВП-74) – 781,20-1356,33 руб.
- Машинист железнодорожно-строительных машин (ПРЛ-4) – 680,40-1168,65 руб.
- Помощник машиниста ж-д-строительных машин (СВП-74) – 730,80-1244,25 руб.
- Ремонтник искусственных сооружений – 480,96-1361 руб.
- Инженер по расшифровке– 796,50-1432,92 руб.
- Машинист электростанции передвижной – 680,40 — 1168,65 руб.
ТРУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Барановичское вагонное депо, г. Барановичи, ул. Минский тупик, д. 7 тел. 8(0163)492258
- Осмотрщик-ремонтник вагонов (4 разряд, 12 чел.) – 800-850 руб.
Барановичская дистанция защитных лесонасаждений, г. Лунинец, ул. Гомельская, 13, тел. 8 (0163) 492-34-5
1. Лесоруб (3 чел.)- 681,19 руб.
СП ТРУП «Баран.отд.Бел.ж.д. Барановичская дистанция сигнализации и связи» г.Лунинец, ул. Гомельская, 19, тел. 8(016) 3492466
1. Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации, блокировки (2 чел.)- 700-800 руб.;
2. Электромеханик (3 чел.) — 950-1000 руб.
Лунинецкое ПМС, г. Лунинец, ул. Мелиоративная, д. 29, тел. 69829
- Машинист насосных установок (электрик на насосную станцию, водительское уд. кат. В) – 620-650 руб.
- Водитель автомобиля (кат.В, С, Д) – 700 -900 руб.
УСП «ПМК-7», г.Лунинец, ул. Мелиоративная, д.36, тел. 33565, 27858
1. Машинист крана автомобильного (2 чел.) – 480,96-500 руб.
Филиал ПМК-59 ОАО «Пинскводстрой», ул. Мелиоративная, д.37, тел.45792
- Машинист экскаватора (3 чел.) – 750 -1000 руб.
- Машинист бульдозера (2 чел.) – 750-1000 руб.
- Прораб – 800-1000 руб.
- Водитель автомобиля (В,С,Д, Е) – 700 -900 руб.
УП «Лунинецкая СПМК -17». г. Лунинец, ул. Первомайская, 26, т. 64452
1. Мастер строительных и монтажных работ – 700 -1000 руб.
Лунинецкое ДРСУ №101, г.Лунинец, ул.Бохоново, д.17, тел. 45927
1. Кузнец на молотах и прессах – 480,96-621 руб.
2. Вулканизаторщик (0,5 ставки) – 240,48-310 руб.
3. Тракторист (3 чел.) – 480,96 – 807,15 руб.
4. Машинист автогрейдера (кат.Е) – 480,96-935,71 руб.
5. Дорожный рабочий (2-3 разряд, 2 чел.)- 480,96-870 руб.
ОРС ст. Лунинец ОАО «ДОРОРС», г. Лунинец, ул. Привокзальная, 12, тел. 41393
- Водитель автомобиля (категория С, удостоверение тракториста) – 700-800 руб.
Филиал ЗПК «Полесье» Лунинецкого райпо, ул. Мелиоративная, 11, тел.27423
1. Продавец (0,8 ставки, на период декретного) – 420-550 руб.
2. Грузчик – 550-630 руб.
Филиал «ОРО» Лунинецкого райпо, ул. Мелиоративная, 16, тел. 27469
1. Электрогазосварщик – 600-760 руб.
2. Продавец (2 чел., п. Полесский, г.Микашевичи) – 550-780 руб.
3. Грузчик (2 чел.) – 480,96-550 руб.
Филиал «Общепит» Лунинецкого райпо, ул. Фрунзе, 12, тел. 21198
1. Повар – 500-550 руб.
2. Плотник (2 чел.) – 600 -650 руб.
Правление Лунинецкого райпо, ул. Гагарина, 6, тел. 23253
- Облицовщик-плиточник – 480,96-700 руб.
ООО «Евроторг», г. Брест, ул. Московская, д.342, тел. 8(029)3426426
- Уборщик помещений – 500– 600 руб.
- Заведующий отделом – 800 руб.
- Грузчик – 600-750 руб.
- Контролер-кассир – 650-750 руб.
ЗАО «Доброном», тел. 8(044)7663190
- Грузчик – 700-850 руб.
Филиал ДЭУ-26 РУП «Бреставтодор», г.Лунинец, ул.Бохоново, д.17,
тел. (80165)371577, 24211, 24572, 23111
- Дорожный рабочий (3 разряд, 2 чел.) – 540 -590 руб.
- Дорожный рабочий (4 разряд, 3 чел) – 580 -640 руб.
- Тракторист – 700 -760 руб.
Лунинецкий «Водоканал», г.Лунинец, ул. Красная, д.172, тел. 20852
- Слесарь АВР (3 чел.) -590 -620 руб.
- Начальник ПТО – 1000 -1050 руб.
- Водитель автомобиля (кат. В, С) – 640-670 руб.
КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ», ул. Баженовой, 4, тел. 48914, 57051
1. Машинист экскаватора (г. Микашевичи) – 600-650 руб.
2. Электрогазосварщик (г. Лунинец) – 900-1000 руб.
3. Начальник цеха (г. Микашевичи) – 1300-1400 руб.
4. Оператор котельной (г.Микашевичи) – 600 – 650 руб.
5. Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений – 500-550 руб.
6. Электрогазосварщик (УКХ Редигерово) – 500-550 руб.
7. Тракторист – 670 -900 руб.
8. Грузчик (2 чел.) – 600 – 650 руб.
9. Водитель – 750-800 руб.
10. Инженер по охране труда – 950 – 1000 руб.
11. Начальник ЖЭУ г. Микашевичи – 950 – 1000 руб.
Филиал «Пинские электрические сети» г. Пинск, ул. Гайдаенко, 39, тел. 8(0165)369357
1. Электрослесарь по рем. оборуд. распределит. устр. группы ПС «Лунинец» — 701-911руб.
2. Мастер – 995-1294 руб.
3. Водитель автомобиля группы ПС «Лунинец» — 728-946 руб.
4. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей – 810-1053 руб.
ОАО «Лунинецкий райагросервис», ул. Давыдова, 7 оф.16, тел. 48429
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборуд. – 480,96 – 550 руб.
2. Тракторист-машинист с/х производства – 550 – 1100 руб.
Филиал «Ремонтно-мостовое управление» РУПАД «БРЕСТАВТОДОР», д.Яглевичи, ул.Клютко, 10Б, тел. 8(01645)45267
1. Дорожный рабочий (3 чел.) – 559 руб. 55 коп.-720 руб.
2. Водитель автомобиля мостового участка №7 – 700 — 900 руб.
Филиал ОАО «Берестейский пекарь» Лунинецкий хлебозавод, тел. 45690
- Слесарь-сантехник (0,5 ставки) – 300-350 руб.
- Слесарь-ремонтник (0,5 ставки) – 300-350 руб.
- Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 920-1020 руб.
- Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования — 700-800 руб.
- Грузчик – 750-830 руб.
Лунинецкий УПС Пинского РУПС Брестского филиала РУП «Белпочта», г. Пинск, ул. Заслонова, д. 13, 80165 65-94-24, 801655 2-15-97, 6-14-13, (47045 Лунинец-1)
1. Начальник отделения связи (ОПС Велута 0.75 ставки) -618 руб. 91 коп.
2. Оператор связи (по подмене, 0,55 ставки) – 264,53 руб. — 325, 41 руб.
Управление ГКСЭ ПО Брестской области г. Брест, ул. Гоголя, д. 75, т. 8(0162) 302020
- Начальник сектора судебно-медицинских экспертиз по Лунинецкому р-ну отдела мед. суд. экспертиз Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз – государственный мед. суд. эксперт – 1756 руб. 65 коп. – 1863,12 руб.
- Санитарка (для работы в морге) – 910 -915,60 руб.
ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца», ул. Красная, 140, тел. 27766
1. Педагог-психолог (2 чел.) – 480,96 руб.
ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца», ул.Макаренко, 3, тел.:8(029) 384-32-50
1. Учитель математики – 509 руб. 57 коп.- 700 руб.
2. Руководитель по военно-патриотическому воспитанию — 480.96 — 600 руб.
ГУО «Ясли-сад №6 г. Лунинца», ул. Ильина, 2, тел. 47627
- Педагог-психолог (0,5 ставки) – 310,86-449 руб. 36 коп.
ГУО «Язвинский ясли-сад», д. Язвинки, ул. Ленина, д. 156, т.42397
1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений на 0,5 ст. – 240 – 250 руб.
ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Лунинца», г. Лунинец, ул. Крупской, 3, тел. 21496
1. Врач-психиатр – 480,96 руб.
ГУО «Детская школа искусств г. Лунинца», ул. Советская, 33, тел. 21148
1. Уборщик помещений – 481-490 руб.
ГУ «ДЮСШ г. Лунинца», ул. Красная, 166 а, тел. 47085
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования – 480,96 руб.
2. Уборщик помещений – 481-500 руб.
ГУ «СДЮШОР Лунинецкого райисполкома», ул. Советская, 20, тел. 23362
1.Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений –500 — 520 руб.
УО «Лунинецкий ГППТК», ул. Чехова, 10А, тел. 27885
1. Заведующий производством (столовая) – 550-650 руб.
ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Лунинецкого района», г. Лунинец, ул. Красная, 1, тел. 27066
1. Уборщик помещений (0,5 ставки) – 240,48 — 260 руб.
2. Инженер – 750-800 руб.
Лунинецкий отдел Департамента охраны МВД, ул. Московская, д.26, тел. 58866
- Электромонтер ОПС г. Микашевичи – 600 -750 руб.
- Уборщик помещений – 615 -720 руб.
- Электромонтер ОПС г. Лунинец (обслуживание ОПС) – 600 -750 руб.
- Ведущий инженер группы средств и систем охраны – 1000 -1150 руб.
Суд Лунинецкого района, ул. Фрунзе, 12, т.47839
1. Рабочий по комплексному обслуж. и рем. зданий и сооруж. (0,5 ставки) – 287,90-324,58 руб.
ООО «ПТК АбразивБел», ул. Красная, 179/14, тел. 80291805773
1. Формовщик абразивных изделий на бакелитовой вулканитовой и эпоксидной связках — 500 руб.
2. Аппаратчик изготовления армированных прессовочных материалов – 600 руб.
3. Аппаратчик смешивания – 540 — 550 руб.
ЧП «Металлоснаб», г. Лунинец, ул. Бохоново, д.15/5, тел. 62781, 8029 6549003
- Электросварщик на автоматических и полуавтомат. машинах – 800-1200 руб.
УП «Торговый дом «Лагуна»», ул. Мелиоративная, 16б, тел. 8(033) 3334533, 8(033) 3334189
1. Продавец-консультант – 600-800 руб.
ИООО «БелОрганика», ул. Красная, 179, тел.+375(29)9578272
1. Резчик заготовок и изделий из пластических масс – 929 -1207,70руб.
ООО «ТОССАТ», г.Лунинец, ул. Гоголя, 25, +375 (25) 603-70-98
1. Отделочник железобетонных изделий – 1900 руб.
2. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов – 2200 руб.
3. Каменщик – 2200 руб.
4. Плотник-бетонщик – 2100 руб.
Лунинецкий район:
ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района», аг. Вулька-1, ул. Комсомольская, 5, тел. 73234
1. Педагог-психолог (на период отпуска по ух. за реб. до 3х лет)– 490-550 руб.
2. Медицинская сестра –490 руб.-550 руб.
Государственное предприятие «Хвоецкое» д. Вулька-1, тел. 73239
- Тракторист-машинист с/х производства – 580-750 руб.
- Оператор машинного доения (3 чел.) – 560-1000 руб.
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 500-650 руб.
- Инженер-энергетик – 700-800 руб.
- Оператор по искусственному осеменению животных – 580-800 руб.
УП «Агро Лобчанское», д. Лобча, т. 74222, 74248
1. Инженер по механизации трудоемких процессов – 1098 -1220 руб.
2. Мастер строительных и монтажных работ – 1100-1220 руб.
3. Тракторист-машинист с\х производства (3 чел.) — от 800 -2500 руб.
4. Рабочий по комплексному обслуж. и рем. зданий и сооруж. – 800-1500 руб.
5. Слесарь-электрик по ремонту и обслуж. электрооборудования (2чел.) – 600-700 руб.
6. Главный специалист по кормопроизводству – 1430 — 1588 руб.
7. Главный агроном – 1430 -1588 руб.
8. Водитель автомобиля (2 чел.) – 800 -1500 руб.
9. Животновод (2 чел.) – 1400-1900 руб. руб.
10. Полевод (3 чел.) – 600 -1000 руб.
ОАО «Лунинский», аг. Лунин, ул. ИПД, д. 31 в, тел. 75389
1. Тракторист-машинист с/х производства (2 чел.) (с опытом работы)– 800 -1200 руб.
ГУО «Лунинская я/с средняя школа» аг. Лунин, ул.Школьная, 1, тел. 75225
1. Педагог-психолог (0,5 ставки) – 320-380 руб.
2. Руководитель по военно-патриотическому воспитанию (0,5 ставки) – 260-300 руб.
ГУО «Дворецкая я/с средняя школа» аг. Дворец, ул.Школьная, 1, тел. 93470
1. Руководитель по военно-патриотическому воспитанию (0,5 ставки) – 270,39 руб.
ОАО «Дворецкий» д. Дворец, ул. Школьная 3, тел. 93422, 93432
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборуд. – 500 — 575 руб.
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборуд. (0,25ст.)–125-145 руб.
- Слесарь по КИПиА (0,25 ставки) – 125 руб. -145 руб.
- Тракторист-машинист с\х производства (2 чел.) – 500 — 600 руб.
- Оператор машинного доения – 500-600,79 руб.
- Специалист по ценным бумагам (0,25 ставки) — 125 -145 руб.
- Инженер по охране труда (эколог) (0,4 ставки)– 125.-145 руб.
- Водитель автомобиля (4 чел.) – 500 – 600 руб.
- Ветеринарный врач – 705.74 руб. -741 руб.
10. Инженер по охране труда – 620,25-641,58 руб.
11. Специалист по организации закупок – 705,74-741 руб.
12. Животновод (2 чел.) – 500-600 руб.
13. Электрогазосварщик – 500 -600 руб.
ГП «Городокский» аг.К.Городок, ул. Гимбатова, д.2а тел.71347
1. Ветврач-гинеколог – 550 -604 руб.
2. Токарь (0,5 ставки) – 245 — 270 руб.
3. Водитель автомобиля – 489 -1000 руб.
4. Полевод (3 чел.) – 489 -600 руб.
5. Пчеловод – 489-500 руб.
6. Электрогазосварщик – 489-500 руб.
7.Экономист по труду (0,5 ст., временно, замена основного работника) – 240,48-300 руб.
8. Тракторист-машинист с/х производства (4 чел.) – 500 -1000 руб.
9. Специалист по организации закупок (0,5 ставки) – 300-350 руб.
10. Слесарь-ремонтник (МТК) – 489-650 руб.
Частное предприятие «Редигерово-Агро», тел. 97309
1. Агроном по защите растений – 717-932 руб.
2. Инженер энергетик – 717 — 932 руб.
3. Специалист по организации закупок (0,5 ставки) – 342,67- 445,47 руб.
4. Тракторист-машинист с/х производства (6 чел.) – 490 — 1500 руб. (з/пл. сдельная)
5. Рабочий по комплексному обслуж. и рем. зданий и сооруж. (2 чел.) – 490-700 руб.
6. Кладовщик – 490- 550 руб.
7. Полевод (2 чел.) – 490 – 600 руб.
8. Токарь – 600 – 650 руб.
9. Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования (2 чел.) – 490 — 500 руб.
10. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования – 490 — 500 руб.
11. Лаборант – 490-500 руб.
12. Электрогазосварщик – 535-650 руб.
Государственное предприятие «Чучевичи», д. Б. Чучевичи. тел.70798, 70232
1. Ветеринарный фельдшер – 550 -650 руб.
2. Оператор по искусственному осеменению животных – 650 -700 руб.
3. Тракторист-машинист с/х произв. (5 чел. категории A, B, C, D, F) – 1000-1200 руб.
4. Механик гаража – 750-800 руб.
5. Электросварщик ручной сварки – 480,96-550 руб.
6. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 480,96 -550 руб.
КСУП «Полесская опытная станция», аг. Полесский, ул.Октябрьская,д.7, тел.77241
- Боец скота (0,5 ставки аг. Полесский) – 275 -300 руб.
- Водитель автомобиля – 550-750 руб.
- Лаборант химического анализа (аг. Полесский) –500- 650 руб.
- Главный ветеринарный врач – 1200-1600 руб.
- Животновод (2 чел.) – 550 – 650 руб.
- Тракторист-машинист с/х произв. (2 чел. категории B, C, D, F) – 550-850 руб.
- Лаборант-радиометрист 0,25 ставки – 120,24 — 150 руб.
- Оператор по искусственному осеменению животных — 600-750 руб.
ГУО «Полесская средняя школа» аг. Полесский, ул.Трудовая, 4, тел. 77346
1. Руководитель по военно-патриотическому воспитанию (0,5 ставки)–270,39-320,39 руб.
ГУО «Средняя школа аг. Вулька-2», аг. Вулька-2, ул. Советская, 43, тел. 96378
1. Уборщик территорий (0,5 ставки) – 240,48 -295 руб.
2. Секретарь (0,5 ставки) – 240,48 -295 руб.
ГУО «Ясли-сад аг. Вулька-2», аг. Вулька-2, ул. Советская, 35а, тел. 96377, 56305
1. Рабочий по комплексн. обслуж. и ремонту зданий и сооруж.(0,5ставки)–240,48-300 руб.
ОАО «Вульковский рассвет», аг.Вулька -2, ул.Советская, д.31, тел. 96397
- Главный инженер-механик – 1085,28-1404,48 руб.
- Специалист по ценным бумагам (0,13 ставки) – 62,53 -64,48 руб.
- Агроном-овощевод — 623,66-762,26 руб.
- Тракторист-машинист с/х производства (4 чел.) – 500 -1200 руб.
- Зам. бригадира производств. бриг. в животноводстве – 624,96-763,84 руб.
- Водитель автомобиля – 500 — 800 руб.
ГУО «Красновольская я-с-средняя школа» аг. Красная Воля, ул.Советская, 3а, тел. 28510, 8(029) 9513046
1. Педагог дополнительного образования (0,4 ставки) – 278 руб. — 320 руб.
2. Руководитель физического воспитания (0,5 ставки) – 288 руб. — 320 руб.
КСУП «Велута», аг. Велута, ул. Советская, тел. 79218
- Ветеринарный фельдшер – 480,96-599 руб. 42 коп.
- Мастер – строитель – 480,96-584 руб. 65 коп.
- Электрогазосварщик (2 чел.) – 480,96 — 700 руб.
- Главный зоотехник – 480,96 — 920 руб. 32 коп.
- Оператор по искусственному осеменению – 480,96-700 руб.
- Токарь (0,5 ставки) – 240,48 – 300 руб.
- Аккумуляторщик-вулканизаторщик (0,5 ставки) – 240,48-300 руб.
- Тракторист-машинист с/х производства (3 чел.) – 480,96-800 руб.
- Агроном по кормопроизводству, агрохимик — 480,96-833,38 руб.
10. Полевод – 480,96-500 руб.
11. Специалист по закупкам – 480,96-616,07 руб.
12. Юрисконсульт — 480,96 — 616.07 руб.
13. Главный зоотехник- 480,96 – 920,32 руб.
СУП «Межлесское», аг.Межлесье, ул. Центральная, д.20, тел. 28781, 28719
1.Тракторист-машинист с/х производства (8 чел., категории D, F) –700- 900 руб.
2. Заведующий складом минеральн. удобрений и пестицидов (0,5 ставки) – 260-280 руб.
3. Заведующий общежитием (0,25 ставки) – 130-150 руб.
4. Специалист по идентификации и регистрации животных (0,5 ставки) – 260-280 руб.
ФХ «Юлиан», аг. Любань, ул. Залеская, д.49, тел. 8(01647)91104
1. Заведующий молочно-товарной фермой – 628 руб. 68 коп.-700 руб.
2. Водитель погрузчика – 480,96- 520 руб.
3. Механик – 480,96 — 520 руб.
4. Заведующий фермой – 531 руб. 96 коп. – 585 руб.
5. Тракторист-машинист с/х производства(2 чел., категории А,В,D)–526,20 руб.-650 руб.
6. Ветеринарный врач — 644,80 руб. – 800 руб.
7. Агроном-овощевод – 620,62 — 800 руб.
8. Водитель самосвала (кат. С, СЕ) — 480,96 -600 руб.
9. Животновод – 490-520 руб.
10. Лаборант ХБА – 481 – 600 руб.
Филиал опытный рыбхоз «Лахва» ОАО «Пинскводстрой», д. Лахва, ул. Рыбхозная,
д. 51, тел. 56142
1. Тракторист – 480,96 — 600 руб.
2. Водитель автомобиля (кат. С) – 480,96 – 900 руб.
ГУ Брестский областной детский ЦМР «Лахва», д.Лахва, ул. Трудовая, д. 10, тел. 63549
1. Медицинская сестра массажист — 800 – 900 руб.
2. Инструктор по лечебной физкультуре – 750 -850 руб.
3. Тракторист (0,5 ставки) – 300 – 350 руб.
4. Инструктор по лечебной физкультуре (0,75 ставки) – 550-650 руб.
5. Медицинский статистик (0,5 ставки) – 300-350 руб.
6. Медицинская сестра кабинета приема (0,5 ставки) – 300-350 руб.
7. Водитель автомобиля (0,75 ставки)– 550-650 руб.
ГУО «Любачинская средня школа» ул. Мира, 6
1. Педагог-психолог (0,5 ставки) – 240,48 руб.
ОАО «Синкевичский», аг.Синкевичи, тел.98388, 98379
- Ветеринарный врач – 700-1000 руб.
- Энергетик – 700-1000 руб.
- Водитель автобуса – 700-1200 руб.
- Водитель автомобиля — (категории С, СЕ – 2 чел.) – 600 — 1200 руб.
- Главный инженер – 800-1200 руб.
- Инженер по эксплуатации МТП – 700-1000 руб.
- Кладовщик – 490 — 550 руб.
- Водитель погрузчика – 600-1200 руб.
- Тракторист-машинист с/х производства (6 чел.) – 600-1200 руб.
10. Специалист по организации закупок (0,5 ставки) – 300 — 600 руб.
11. Зоотехник – 700-1000 руб.
12. Техник-программист – 500-700 руб.
13. Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования – 490 — 550 руб.
14. Животновод (д. Перуново) – 500-600 руб.
15. Сторож 480,96-500 руб.
16. Специалист по ценным бумагам 0.25 ставки – 125 – 200 руб.
17. Электрогазосварщик – 500-700 руб.
18. Инженер по охране труда – 500-800 руб.
ОАО «Полимер», аг. Синкевичи, ул. Лесная, 2, тел.98309
1. Юрисконсульт (0,5 ставки) – 300-320 руб.
г. Микашевичи
Филиал №1 «Микашевичская больница», ул.Первомайская, д.18, тел. 68582
- Машинист воздухоразделительных установок (0,25 ст.) – 123,61 – 150,10 руб.
- Медицинская сестра (Ясли-сад №4, 0,5 ставки) – 311,77 – 367,55 руб.
- Врач общей практики – 893,40 -1250,04 руб.
- Врач-инфекционист (0,5 ставки) – 381,61-536,51 руб.
- Медицинская сестра – 839,66 – 900,98 руб.
Речной порт Микашевичи, п/о Гранитное, тел.27257
- Докер-механизатор – 500 -550 руб.
- Машинист крана (крановщик) – 550 -600 руб.
СООО «ЕвроЩебень», г.Микашевичи, 21, 1,6 км северо-восточнее г. Микашевичи, тел.80173352023
- Дробильщик (2 чел.) – 675-810 руб.
- Грохотовщик (2 чел.) – 675-810 руб.
Станция Ситница, п/о Гранитное, тел. 41508
- Составитель поездов (3 чел.) – от 705,60 руб. – 1454,10 руб.
- Приемосдатчик груза и багажа – 480,96 -715,90 руб.
УП «Барановичское вагонное депо», тел. 80163492434
- Слесарь по ремонту подвижного состава (7 чел.)– 800-850 руб.
- Газорезчик – 800-850 руб.
- Осмотрщик-ремонтник вагонов (2 чел.)– 800 – 850 руб.
- Электрогазосварщик (2 чел.) – 850-950 руб.
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования – 900-930 руб.
ОДО «РУОстрой», г. Микашевичи, ул. Мелиоративная, д. 2, тел. 27413
1. Швея (11 чел.) – 480,96 – 700 руб.
СУ-63, г. Микашевичи, т. 68860, 68434
1. Инженер (ПГС) – 600 – 700 руб.
УП «БелСИТ», г. Микашевичи, ул. Ленинская, 33, т. 27413
1. Водитель автомобиля – 600 -1000 руб.
РУПП «Гранит», тел. 43310
1. Люковой (4 чел.) — 495,66 – 836,43 руб.
2. Осмотрщик-ремонтник вагонов (4 чел.) — 495,66 – 836,43 руб.
ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи», ул. Озерная,2, тел.68246
1. Рабочий по комплексному обслуж. и рем. зданий и сооруж. – 480,96-500 руб.
ГУО «Средняя школа №2 г.Микашевичи», ул. Молодежная,11, тел.68314
1. Рабочий по комплексному обслуж. и рем. зданий и сооруж. – 480,96-500 руб.
ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского, ул. Садовая, д. 3-а, 68 400
1. Педагог-организатор – 500 -650 руб.
2. Учитель русского языка и литературы – 550 -750 руб.
3. Учитель белорусского языка и литературы – 550 – 750 руб.
4. Учитель начальных классов – 550 – 730 руб.
ГУО «Ясли-сад №1 г.Микашевичи», ул. Первомайская,10б, тел.68459
1. Помощник воспитателя – 480,96-500 руб.