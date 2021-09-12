Александр Лукашенко: “Мы обязательно будем защищать эту землю, как и наши предки”

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наградить участников совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России “Запад-2021”. Соответствующий приказ глава государства озвучил сегодня, принимая участие в учении на Обуз-Лесновском полигоне, передает корреспондент БЕЛТА.

“Я хочу обратиться к нашим губернаторам, местным органам власти. Найдите возможность – это приказ – поблагодарить всех ребят, которых мы призывали для учений. Люди заслуживают и благодарности и, самое главное, материального поощрения. Знаю, они не за деньги воевали, но тем не менее это надо сделать. То же самое касается и ребят из Казахстана и России, которые продолжат воевать на полигонах, к счастью, пока мирных”, – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства особо отметил участие в учении военнослужащих территориальных войск. “Вы действительно настоящие мужики. Ни один человек, которого надо было призвать, никуда не сбежал, явился вовремя на призывной пункт и с честью обучался на полигонах”, – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко заметил, что обстановка в мире очень серьезная, но войны не будет только тогда, если военнослужащие будут совершенствовать свою подготовку и показывать вероятному противнику свои навыки. “Нам ни в коем случае нельзя расслабиться”, – заявил он.

Поручение наградить коллег по ОДКБ, принимавших участие в учении, прозвучало также в адрес правительства и Министерства обороны. “Мы обязательно будем защищать эту землю, как это делали наши предки”, – подчеркнул Александр Лукашенко.