Александр Лукашенко о расследовании фактов геноцида белорусского народа

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей встречи с генеральным прокурором Беларуси Андреем Шведом обсудил тему расследования фактов геноцида белорусского народа, передает корреспондент БЕЛТА.

“Я понимаю, что расследование только приобрело такие масштабы нужные. Геноцид советских людей на территории Беларуси – эта тема не просто должна звучать. Наше поколение в конце концов должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы Великой Отечественной войны, – сказал Президент. – Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить. Но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы родственники. И они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду, что происходило, особенно вот в этой ситуации, во время этой гибридной войны, которую против нас развязали”.

Также Александр Лукашенко рассчитывает на укрепление роли органов прокуратуры в обеспечении законности и правопорядка.

“Главный вопрос, по которому мы с вами договаривались, – это дополнительные меры по укреплению роли прокуратуры в Беларуси по обеспечению законности и правопорядка. Я не стану напоминать, какое место прокуратура занимает и должна занимать в нашем государстве”, – сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на Андрея Шведа лично: “Я больше на вас рассчитываю, что в период вашей работы все-таки прокуратура займет достойное место в системе органов власти у нас”.