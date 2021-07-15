Общество

Александр Лукашенко открыл XXX “фестиваль искусств “Славянский базар в Витебске”

Фестиваль “Славянский базар в Витебске” стал одним из символов становления независимой Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске”.

“Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства. Да, бывали очень непростые времена. Но мы берегли “Славянский базар”. И вопреки всем трудностям праздник жил”, – отметил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что вместе с фестивалем выросло целое поколение белорусов, он укоренился на земле, которую по праву можно считать колыбелью белорусской самобытности. “Витебщина, подарившая нам Шагала, Пэна, Азгура, Быкова и Фрадкина, стала центром притяжения для творческих людей в XXI веке”, – сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня фестиваль в Витебске – это авторитетнейший международный конкурс профессионального вокального мастерства.

“Подчеркну – конкурс профессионального мастерства, а не шоу-технологий, созданных лишь для имиджа и желания потешить чье-то самолюбие. Он существует во имя людей, дружбы и единства, потому что только в единстве народов есть сила, преодолевающая любые преграды, – заявил Президент. – И как бы ни корчились в инсинуациях критики государственной и моей личной поддержки “Славянского базара”, мы его отстояли и ни разу не пожалели, что ежегодно проводим этот замечательный фестиваль”.

“Я хочу сказать от всей души спасибо артистам и организаторам, жителям и гостям Витебска – всей большой семье фестиваля – за то, что, как и 30 лет назад, мы чувствуем эту удивительную атмосферу праздника и народного единства. С юбилеем, “Славянский базар!” – заявил Президент.

Фото Максима Гучека, Александра Хитрова, БелТА.

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