Александр Лукашенко посетил выставку «Беларусь интеллектуальная»

В Беларуси достаточно научно-технических разработок не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении выставки «Беларусь интеллектуальная».

«Людям надо показать эту выставку. У нас не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни достаточно всего», — отметил белорусский лидер.

Особый интерес главы государства вызвали разработки в области искусственного интеллекта. Эту тему он обсуждал и ранее в ходе встреч с зарубежными партнерами. «Если нужна поддержка или большие контакты, можете на меня полагаться. Я буду поддерживать и помогать, если нужно.

Александр Лукашенко осмотрел стенд, где представлены отечественные компьютеры производства «Горизонт». Подобную технику уже поставили и на рабочий стол Президента вместо устройства известного западного бренда, рассказал он.

«Вы молодцы. Вы показали, что можем делать все. И как бы ни было сложно, мы это сделали», — подчеркнул белорусский лидер.

Он констатировал, что уже и на Западе понимают, что «надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать с Беларусью».

Александр Лукашенко, имея в виду уровень локализации выпускаемых компьютеров, сказал: «Пока спасибо. Но 70% к концу года».

В целом он подчеркнул важность развития сферы искусственного интеллекта и микроэлектроники. «Если мы хотим быть великими с точки зрения интеллекта — это будущее, основа», — сказал Александр Лукашенко.

Президенту подробно доложили и о целом ряде других разработок — лазерные технологии, производство инновационных аккумуляторных батарей, разработки в сфере электротранспорта и космоса, обороны и безопасности. В этом ряду можно отдельно выделить беспилотные летательные аппараты, которые предназначены не только для армейских нужд, но и, например, для сельского хозяйства. Они используются при обработке полей для внесения средств защиты растений.

Глава государства традиционно много внимания уделяет аграрному сектору. Учитывая, что вопросы продовольственной безопасности в мире стоят достаточно остро, разработки белорусских ученых-аграриев особенно актуальны. Они также широко представлены на выставке.

В завершение посещения выставки Александру Лукашенко подарили книгу об истории белорусской государственности, по которой с 1 сентября уже ведется подготовка студентов в вузах страны.

Фото Максима Гучека, БЕЛТА.