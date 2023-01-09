Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства

Программы Союзного государства сокращать ни в коем случае нельзя, их финансирование надо увеличивать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

«Хорошо, что у нас этот год начинается с данного мероприятия. Откровенно говоря, нам надо актуализировать повестку дня Союзного государства и начать с того, чтобы подвести итоги пройденного пути, наметить планы на будущее. Для этого надо высшие органы нашего Союзного государства в очном формате уже собрать и провести соответствующее заседание. Я думаю, что можно было бы выбрать алгоритм того, что Совмин проведет свое заседание и по итогам определим время заседания Высшего государственного совета, который пройдет на уровне высших должностных лиц нашего Союзного государства», — сказал Александр Лукашенко.

При этом главным вопросом в двусторонней повестке должна быть реализация отраслевых программ, подчеркнул глава государства. «Экономические, научные, гуманитарные и прочие программы, которые мы финансируем. Сокращать ни в коем случае нельзя. Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам, — и Беларуси, и России в том числе», — отметил Президент.

«Я думаю, что мы еще встретимся до заседания ВГС после союзного Совмина. Найдите время, чтобы мы сели и выработали повестку дня Высшего госсовета. Переговорите с Администрацией Президента Путина по графикам. Мы здесь определимся. Если нужно, я переговорю с Президентом Путиным, и мы определим повестку дня окончательно для внесения на заседание Высшего государственного совета. И определим тогда уже время, согласуем», — добавил Александр Лукашенко.

Беларусь и Россия сейчас реализуют союзные программы, утвержденные декретом Высшего государственного совета 4 ноября 2021 года. На 1 января 2023 года 28 союзных программ выполнены на 67,8%. В полном объеме реализованы 7 программ: по интеграции информационных систем государственных контролирующих органов по прослеживаемости товаров; интеграции информационных систем транспортного контроля; гармонизации валютного регулирования и валютного контроля; гармонизации требований в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма для финансового сектора; унификации регулирования бухгалтерского учета; интеграции информационных систем государственных контролирующих органов в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля; развитию атомной энергетики. На заключительном этапе находится выполнение союзной программы в сфере гармонизации налогового и таможенного законодательства.