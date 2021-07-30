Александр Лукашенко собрал актив местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал актив местной вертикали для проведения встречи по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

“Я полагаю, что такие короткие, но очень важные встречи должны стать нашей традицией. Это не только информирование людей, которые приехали с мест, но и определенный дух, который должен сплачивать вертикаль власти, – сказал Александр Лукашенко. – Наша встреча продиктована необходимостью сверить часы, определить дальнейшую стратегию работы в новых для нас условиях. Прежде всего экономических”.

По словам Президента, если с пандемией, которая полтора года назад ввергла в шок все население Земли, в Беларуси уже научились жить, то к очередной санкционной вакханалии страна только начинает приспосабливаться. “И на своем опыте хорошо знаем, что любые ограничения – это шанс для раскрытия внутренних резервов. Определенные шаги в этом направлении сделаны”, – подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко привел пример: в Беларуси давно развивают импортозамещение, но поставленных целей еще не добились. В условиях, когда в страну нельзя поставить те же запчасти для производства белорусской техники, это вопрос номер один и шанс сделать рывок в этом направлении. “Вот вам шанс – обстоятельства нас заставляют углубленно заниматься импортозамещением. И это важнейший вопрос для экономики страны, чтобы мы были менее зависимы от других рынков и, самое главное, получали большую добавленную стоимость от того, что мы производим”, – отметил Президент.

Также, по его словам, активно ведутся переговоры на площадках ШОС, ЕАЭС в двусторонних форматах. “Правительство выработало и уже реализует комплекс антисанкционных мер”, – добавил глава государства.