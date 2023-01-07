Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Президент Беларуси Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в минском храме во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.

Главу государства встретил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Президент от всей души поздравил с добрым и светлым праздником Рождества православных прихожан, собравшихся в храме, и людей других конфессий. «Это действительно светлый праздник. И православие — только повод для всех мирян, для всех граждан Беларуси православного, католического вероисповедания, мусульман — для всего мира повод отметить этот светлый праздник. Но для нас, православных людей, этот день и праздник особый. Поэтому от всего сердца хочу поздравить вас с этим праздником и пожелать главного — здоровья, — сказал он. — Я желаю вам Божьего благословения и крепкого-крепкого здоровья». Особые пожелания Президент адресовал родителям — чтобы дети приносили радость, были гордостью для семьи и страны. «Как я уже говорил, если ребенок улыбается, значит, наше общество здорово», — заметил Александр Лукашенко.

Глава государства поблагодарил священнослужителей Беларуси, которые делают большую духовную и воспитательную работу, особенно важную после 2020 года, когда наши люди многое осознали, и в нынешнее «непростое время, когда по периметру нашей Беларуси, мирной и спокойной, так неспокойно». «Наши священнослужители, делая большую работу, воспитывают истинных патриотов своего Отечества», — подчеркнул Президент.

Слова благодарности он адресовал также насельницам Свято-Елисаветинского монастыря и его настоятельнице, всем тем, кто живет при храме и совершает добрые дела. «Огромное вам за это спасибо. Вы взялись очень масштабно, как никакая другая обитель, чтобы вложить свой вклад в процветание нашего общества. Вы начинаете продвигать духовно-нравственное образование и среди маленьких детишек, тех, кто повзрослее. Делаете и большие благотворительные акции. Спасибо вам огромное! Это добром вернется», — сказал Александр Лукашенко.

Митрополит Вениамин в свою очередь призвал всех в эти святые праздничные дни к тому, чтобы, следуя примеру Спасителя, проявлять любовь и сострадание, объединять. «В этом направлении со стороны Церкви мы постараемся сделать все возможное. Само наше служение к этому обязывает, — сказал он. — Будем стараться следовать Божьему благословению, примеру Спасителя мира, прикладывать усилия, поддерживать друг друга и приносить добрые плоды во благо нашего дорогого Отечества. И пусть другие страны и народы также присоединяются, объединяются в этом служении Богу, людям и своим народам».

Александру Лукашенко в храме подарили картину художника Глеба Отчика «Развiтанне з праваслаўным падзвiжнiкам зямлi Беларускай», посвященной митрополиту Филарету, первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси, Герою Беларуси, почившему 12 января 2021 года. На картине изображен Свято-Духов кафедральный собор (место служения митрополита Филарета), в небе над которым парят голуби и просматривается образ священнослужителя.

Глава государства в свою очередь передал в дар монастырю икону «Святая Троица». Икона написана акриловыми красками, фон и ассист — покрытие сусальным золотом. Оклад выполнен из ткани парча, декорированной металлизированным шнуром, жемчугом, позолоченными дробницами, стразами, а также натуральными камнями в кастах: аметистом, сердоликом, янтарем, розовым кварцем и яшмой.

Икона является списком с оригинала. Сам оригинал иконы был написан преподобным Андреем Рублевым в XV веке и является одним из самых известных его произведений. В основу иконы положен библейский сюжет «Гостеприимство Авраама». Икону еще называют «богословием в красках», поскольку в ней символическими приемами выражено христианское учение о Святой Троице. С 1929 года оригинал иконы находится в Третьяковской галерее.

После окончания рождественского богослужения Александр Лукашенко не сразу покинул территорию монастыря, а подошел для общения к большому числу людей, собравшихся вблизи храма. Главу государства тепло приветствовали, он в ответ поздравил с Рождеством и пожелал: «Настроения вам хорошего! Добра, мира и главное — здоровья! Чтобы вот такой мороз у нас был недельку. Чтобы всю заразу повыбивал из нас. Успехов вам!»

Храм во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского входит в состав монастырского комплекса Свято-Елисаветинского женского монастыря. Он построен в стиле древнерусского деревянного зодчества XVII века по технологии канадской рубки (соединение бревна или бруса в углах сруба).

Церковь была сложена бригадой мастеров из Беларуси. Срублена на территории артели, а затем перевезена в монастырь и собрана на заранее подготовленном железобетонном фундаменте. Для ее строительства использован «зимний лес» — сосна высокого качества, отобранная в белорусских пущах. Декоративные элементы наружного убранства и внутреннее благоукрашение выполнены умельцами из монастырских мастерских. В цоколе храма расположены помещения для занятий с людьми, находящимися на стационарном лечении и проходящими реабилитацию.

Монастырь в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы основан в 1999 году. В настоящее время здесь более 100 насельниц. На территории монастыря расположено пять храмов. Под опекой монастыря находятся дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, психоневрологические дома-интернаты для престарелых и инвалидов №1 и №3, психоневрологический дом-интернат №4, Республиканский научно-практический центр психического здоровья и ряд других лечебных и социально-педагогических учреждений. Монастырский комплекс также включает два монашеских корпуса, здание социально-реабилитационных мастерских, ремесленные мастерские церковного творчества, здание воскресной школы, жилой корпус паломников и духовно-просветительский центр.-

Фото Павла Орловского, БЕЛТА.