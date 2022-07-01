Александр Савина: эффективность работы и человеческий фактор (Лунинецкий район)

Повышение эффективности органов власти в работе с людьми обсуждалось на недавнем республиканском семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне» с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства расставил акценты: от искоренения формализма до активного использования современных технологий – социальных сетей и мессенджеров – при работе с обращениями граждан. Как организуется такая работа в Лунинецком районе и ее эффективности, поговорили с председателем районного исполнительного комитета Александром Савиной, который вместе с председателем районного Совета депутатов Виктором Рафаловичем принимал непосредственное участие в семинаре-совещании.

– Александр Иванович, насколько эффективно на сегодняшний день организована работа с обращениями граждан в нашем районе?

– Об этом, в первую очередь, судить людям. На мой взгляд, необходимо усовершенствовать эту работу и использовать все каналы коммуникаций. Безусловно, у нас уже давно отлажена система – работают “прямые телефонные линии”, проводятся приемы граждан, дни открытого письма, встречи с людьми в трудовых коллективах и по месту жительства. Остаются популярными как письменные, так и электронные обращения людей в органы местной власти. Но как показывает практика, социальные сети – мощный инструмент коммуникации, который позволяет оперативно получать информацию и реагировать на нее. Наш районный исполнительный комитет представлен в социальных сетях, но необходимо существенно поработать в этом направлении, чтобы люди могли активно использовать эти каналы коммуникаций, в том числе и обращаться напрямую ко мне, как к руководителю местной исполнительной власти.

– Вместе с этим, остается еще и человеческий фактор. Ведь можно вроде бы поступать по закону, но при этом формально, а не по существу…

– Именно это – один из проблемных вопросов, о котором также говорил Президент. Если человек обращается, то необходимо вникнуть в суть его вопроса. Да, в любом случае все решения должны приниматься в соответствии с законодательством. Но жизнь многогранна, и бывают ситуации, когда за разрешением проблемы нужно обратиться к руководству области, в профильное министерство или, в исключительных случаях, даже к Президенту. И, естественно, тут многое зависит именно от местных органов власти. Не менее важно уметь работать с людьми: не только давать ответы на поставленные вопросы, но и, если это требуется, аргументированно объяснять ситуацию и расставлять точки над “и”.

– На ваш взгляд, что совершенно недопустимо для должностного лица при работе с людьми?

– Конечно, можно сказать многое, но акцентирую внимание как раз на формализме и на еще одном ключевом принципе. Пообещал – сделай! Никогда и ни при каких обстоятельствах должностное лицо не имеет права давать пустых обещаний! Их невыполнение подрывает всю систему власти. Если чиновник обнадежил человека и обозначил конкретные сроки, то это должно быть выполнено. Не можешь выполнить или не знаешь, когда вопрос разрешится, должен объяснить ситуацию. В целом же нет предела совершенству, и работа с обращениями граждан находится под особым контролем.