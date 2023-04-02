Александр Савина: «Единство народа и экономика — главные составляющие суверенитета и независимости Беларуси…»

Александр Савина, председатель Лунинецкого районного исполнительного комитета:

— Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь к народу и парламенту всегда знаковое событие. Александр Григорьевич вместе с анализом ситуации в Беларуси и вокруг неё обозначает и приоритетные задачи, которые необходимо решать. Главная из них — сохранение суверенитета и независимости нашей страны, мира и спокойствия в ней. И как отметил Президент, важнейшие составляющие этого – единство народа и экономика.

Наш регион имеет все возможности для дальнейшего социально-экономического развития. У нас довольно серьёзно развито промышленное производство – «Гранит», «Спецжелезобетон», Лунинецкий МЗ, «Полесьеэлектромаш», «Виктория», швейные предприятия в Микашевичах, хлебозавод и собственное производство райпо. И очень важно, что по всем направлениям есть потенциал для дальнейшего эффективного развития. Уже реализуется ряд масштабных проектов по расширению и модернизации производств, а значит предприятия будут успешно работать.

Не маловажное значение для нас имеет и сельское хозяйство. За последние годы сельхозпредприятия значительно улучшили свои финансовые показатели. Ведётся реализация масштабных проектов по модернизации производства в «Вульковском рассвете», «Дворецком». «Велуте» и «Агро Лобчанском». Не стоят на месте и другие хозяйства – ведётся целенаправленная работа по их переоснащению и повышению производительности труда. Важную роль отыгрывает и фермерское движение – более 70 частных хозяйств на Лунинетчине успешно работают, делая свой вклад в развитие родного края.

Эффективная работа, как государственных предприятий, так и частного бизнеса – это залог повышения уровня благосостояния людей. И, безусловно. тут важна инициатива на местах. Ведь одной из задач органов власти является создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности людей. Будут успешно работать предприятия и организации, создаваться новые производства – сможем ещё больше вкладывать средств в инфраструктуру. Ведь нельзя ограничиваться реализацией государственных программ и рассчитывать только на субсидии, дотации и финансирование из областного и республиканского бюджета. Как уже показывает практика, необходимо и самим продвигать проекты по улучшению систем жизнеобеспечения, а это начинается с обоснования их важности для людей и затем — подготовки проектно-сметной документации. Это возможно, когда в реализации проектов есть общая заинтересованность. Впрочем, и сейчас многие предприятия и организации Лунинетчины не ограничиваются только платежами в бюджет. Они оказывают реальную и большую помощь в благоустройстве населенных пунктов и объектов социальной сферы. Ведь в конечном итоге все это делается для людей.

Как сказал Президент: «Беларусь – это наша земля! Только мы сами знаем, как должна развиваться Беларусь, только мы определяем и будем определять стратегию этого развития, только мы несём реальную ответственность за своё будущее».

На фото: председатель Лунинецкого районного исполнительного комитета Александр Савина и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Тенгиз Думбадзе перед началом Послания Президента

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